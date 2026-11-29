Pubblicazione: 29 novembre alle 20:46

Ci sono attori ai quali è bastato un solo personaggio per conquistare un posto speciale nella memoria degli spettatori. È il caso di Alessio Fantozzi, scomparso all’età di 55 anni nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2026. L’attore livornese, malato da tempo, si trovava ricoverato in ospedale. Il suo nome è indissolubilmente legato a Ovosodo, il film diretto da Paolo Virzì nel 1997, nel quale interpretava Ivanone Mansani, il fratello maggiore del protagonista Piero. A quasi trent’anni dall’uscita della pellicola, la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nella città toscana e tra quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua interpretazione.

Tra i primi a ricordare pubblicamente, artista e imprenditore livornese che aveva condiviso con lui l’esperienza sul set di, interpretando Mirko, uno degli amici di Piero. Attraverso i social,ha rivolto un pensiero al collega e alla sua famiglia, ricordando quanto quel film avesse rappresentato anche per le loro vite: “Con lui se ne va un pezzo della nostra gioventù”. Particolarmente toccante è stato anche il ricordo dei familiari,

La famiglia ha raccontato di una persona dalla forte personalità, capace di affrontare le difficoltà senza rinunciare alla propria voglia di vivere e di stare insieme agli altri. “Ci mancherà tanto. Era il nostro leone”, hanno dichiarato i familiari. Il talento e la spontaneità di Fantozzi avevano conquistato lo stesso Paolo Virzì, che nel settembre del 1997, in occasione della presentazione di Ovosodo alla 54ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, aveva utilizzato parole particolarmente affettuose per descrivere l’attore, definendolo “un meraviglioso angelo”.

In quell’occasione il lungometraggio conquistò il Leone d’argento – Gran premio della giuria, contribuendo a consacrare il regista tra gli autori più interessanti della sua generazione. Il personaggio di Ivanone occupa un posto importante all’interno del racconto di formazione costruito da Virzì e Francesco Bruni, con la collaborazione alla sceneggiatura di Furio Scarpelli. Ovosodo ripercorre infatti la crescita di Piero Mansani, interpretato da Edoardo Gabbriellini, attraverso le esperienze familiari, scolastiche e sentimentali che accompagnano il giovane protagonista verso l’età adulta.

Sullo sfondo c’è una, raccontata attraverso i suoi quartieri popolari, le differenze sociali e le aspirazioni dei suoi abitanti. Ivanone rappresenta uno dei legami più autentici di. Mentre il protagonista comincia a scoprire un mondo fatto di nuovi interessi, amicizie e desideri, il fratello maggiore continua a cercare la sua compagnia attraverso piccoli gesti quotidiani. Emblematica, in questo senso, è la sequenza in cui Ivanone invita Piero ad andare a fare i tuffi insieme a lui.

Un momento apparentemente marginale, attraverso il quale Virzì riesce a raccontare la malinconia che accompagna il passaggio dall’infanzia all’età adulta. La capacità di alternare ironia e amarezza ha contribuito a rendere Ovosodo uno dei film italiani più rappresentativi degli anni Novanta. Nel cast figuravano anche Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi, Marco Cocci e Regina Orioli, protagonisti di una storia nella quale il regista aveva riversato parte della propria esperienza personale.

Lo stesso Virzì, in occasione delle successive proiezioni della pellicola, ha ricordato quanto il tema delle disuguaglianze sociali continui a essere attuale. Nel 2023, a ventisei anni dalla sua uscita cinematografica, Ovosodo è tornato sul grande schermo in una versione restaurata, permettendo anche alle nuove generazioni di riscoprire il film e i suoi personaggi. Alessio Fantozzi aveva continuato a coltivare la passione per la recitazione anche dopo l’esperienza con Paolo Virzì, prendendo parte, tra gli altri progetti, al cortometraggio Carne viva.

A Livorno era rimasto un volto conosciuto e apprezzato, al di là della popolarità ottenuta grazie al cinema. La sua scomparsa, un film che ha saputo conservare intatta la propria forza emotiva. E nel quale Alessio Fantozzi, attraverso la naturalezza della sua interpretazione, è riuscito a regalare al pubblico