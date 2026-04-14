Paddington 4 uscirà mai? Se hai amato la trilogia fino a ora, c'è una buona notizia per te

Pubblicazione: 14 aprile alle 07:45

L'orso con il cappello rosso e l'insaziabile passione per la marmellata sta per tornare sul grande schermo. Durante il CinemaCon, Studio Canal ha ufficialmente confermato che Paddington 4 è in fase di sviluppo, regalando ai fan della saga una notizia che molti aspettavano dopo il successo dell'ultimo capitolo ambientato tra le giungle peruviane.



La saga cinematografica dedicata al personaggio creato dallo scrittore britannico Michael Bond nel 1958 ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di conquistare pubblico e critica. Con tre film all'attivo, il franchise ha incassato oltre 700 milioni di dollari al botteghino mondiale, trasformando quello che poteva sembrare un semplice film per famiglie in un fenomeno culturale capace di attrarre stelle di prima grandezza come Nicole Kidman, Hugh Grant, Olivia Colman, Antonio Banderas e Sally Hawkins.



Al momento, i dettagli sulla trama del quarto capitolo rimangono avvolti nel mistero. Quello che sappiamo è che Paddington in Peru, uscito nel 2024, si è concluso con il ritorno dell'orso a Londra accompagnato dalla famiglia Brown e da alcuni orsi provenienti da El Dorado, il luogo delle sue origini. Il film ha registrato un incasso globale di 211 milioni di dollari, confermando la solidità commerciale del marchio e aprendo la strada a nuovi sviluppi narrativi.

Una scena di Paddington, fonte: Studio Canal





La location del prossimo capitolo sembra destinata a essere nuovamente Londra, anche se nulla è ancora stato confermato ufficialmente. Il finale del terzo film, con il ritorno nella capitale britannica, suggerisce un ritorno alle atmosfere domestiche che hanno caratterizzato i primi due capitoli, dove la casa della famiglia Brown fungeva da epicentro delle disavventure dell'adorabile orso peruviano.



Una delle curiosità più interessanti riguarda il cast. Ben Whishaw, che presta la voce a Paddington dall'inizio della saga cinematografica, dovrebbe tornare a interpretare il personaggio. La sua caratterizzazione vocale è diventata parte integrante dell'identità del personaggio, un elemento distintivo che il pubblico ha imparato ad amare e riconoscere immediatamente. Anche Hugh Grant, che ha fatto una breve apparizione in Paddington in Peru nel ruolo di Phoenix Buchanan, potrebbe essere coinvolto nel nuovo progetto, sebbene non ci siano ancora conferme in merito.



La conferma dello sviluppo di Paddington 4 è una notizia che scalderà il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli su cast, trama e data di uscita, una cosa è certa: l'orso con il cappotto blu e il cappello rosso non ha ancora finito di insegnarci l'importanza della gentilezza, un barattolo di marmellata alla volta.