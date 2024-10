Paddington in Perù, Hugh Bonneville commenta la sostituzione di Sally Hawkins: "Emily Mortimer si è inserita in modo magnifico"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 15:00

Paddington in Perù non vedrà tornare Sally Hawkins nei panni di Mrs Brown. Al suo posto infatti ci sarà Emily Mortimer. Hugh Bonneville, che interpreta Mr Brown, ha invitato però il pubblico a non preoccuparsi di questo recasting perché la nuova co-star è perfetta nel ruolo.

Quando ho saputo che Sally non avrebbe fatto il film, il primo volto che mi è venuto in mente è stato quello di Emily. Pensavo che avesse tutte le splendide qualità che ci si aspetta dal personaggio. Ovviamente è un'attrice completamente diversa [rispetto a Sally], ma penso che entro quattro secondi si dimentichi che c'è una nuova Mrs. Brown. Si è inserita in modo magnifico e ci siamo ritrovati tutti di nuovo benissimo come una famiglia.

Ad oggi non è chiaro perché Hawkins abbia dato forfait. Torneranno invece nei loro vecchi ruoli Jim Broadbent, Julie Walters, Ben Whishaw e Imelda Staunton.

Paddington in Perù uscirà nelle sale italiane il 16 gennaio.