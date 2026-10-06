Palermo-Milano – Solo andata, la storia vera: chi ha ispirato la scorta di Leofonte

Pubblicazione: 06 ottobre alle 15:00

Palermo-Milano – Solo andata, diretto da Claudio Fragasso è arrivato nelle sale nel 1995. Ambientato in un'Italia ancora profondamente segnata dalla violenza mafiosa, il film prende un tema drammaticamente reale – la protezione dei collaboratori di giustizia – e lo trasforma in un thriller d'azione costruito attorno a un viaggio interminabile e pericoloso. A rendere ancora più interessante la pellicola, oggi, è una domanda che continua a circolare tra gli spettatori: la storia di Turi Arcangelo Leofonte è realmente accaduta? La risposta non è del tutto semplice.

Il film viene generalmente ricondotto a fatti realmente accaduti e al contesto della lotta dello, ma. Questo è forse il retroscena più importante da conoscere. La sceneggiatura parte infatti da una realtà storica ben precisa: negli anni in cui collaboratori di giustizia e testimoni potevano diventare obiettivi della criminalità organizzata, trasferire una persona considerata fondamentale per un procedimento giudiziario poteva trasformarsi in un'operazione estremamente delicata.

Fragasso prende dunque questo scenario e lo porta all'estremo. Gli attentati, le sparatorie, gli inseguimenti e i continui cambi di programma appartengono alla costruzione narrativa del film, mentre la paura di una possibile ritorsione mafiosa e la necessità di proteggere chi decideva di collaborare con la giustizia appartengono alla realtà storica dell'epoca. È proprio il confine tra cronaca e finzione a rendere la pellicola particolarmente interessante ancora oggi.

Al centro della storia c'è Turi Arcangelo Leofonte, interpretato da Giancarlo Giannini, un uomo legato agli ambienti della criminalità organizzata e soprannominato “il ragioniere della mafia”. Le sue dichiarazioni possono risultare decisive per un processo contro il boss Scalia. Il giudice Laurenti stabilisce quindi che Leofonte debba essere trasferito da Palermo a Milano, dove è chiamato a testimoniare. Per accompagnarlo viene organizzata una squadra di poliziotti guidata dal commissario Nino Di Venanzio, interpretato da Raoul Bova.

Quella che dovrebbe essere una complessa operazione di trasferimento, denominata, precipita quasi immediatamente. Un attentato provoca vittime tra gli uomini della scorta e nella famiglia di Leofonte, trasformando la missione in una drammatica corsa verso il Nord. La squadra deve cambiare continuamente strategia: automobili, treni, strade secondarie e perfino un autobus diventano tappe di un viaggio durante il quale nessuno può sentirsi davvero al sicuro.

Anche il nome scelto per la missione è tutt'altro che casuale. Il riferimento all'eroe dell'Odissea richiama infatti un lungo viaggio costellato di pericoli, deviazioni e ostacoli. Leofonte deve lasciare Palermo e raggiungere Milano attraversando un territorio nel quale ogni spostamento può trasformarsi in una trappola. Il paragone con Ulisse diventa quindi una sorta di chiave simbolica del film.

Ma anche in questo caso è importante distinguere realtà e finzione: Operazione Ulisse appartiene alla storia raccontata dal film e non va confusa con il nome documentato di una specifica operazione antimafia realmente avvenuta. A guidare il cast sono due interpreti molto diversi tra loro. Giancarlo Giannini dà a Leofonte una presenza ambigua, quella di un uomo che conosce dall'interno il mondo criminale ma che si trova improvvisamente a dipendere proprio dallo Stato. Di fronte a lui c'è Raoul Bova, nei panni di Nino Di Venanzio, giovane commissario costretto a trasformarsi progressivamente nel punto di riferimento della squadra.

Nel gruppo degli agenti compaiono inoltre. Nel cast figura anche, interprete di Franca Leofonte. Il film punta molto sul rapporto tra i diversi membri della scorta, facendo emergere personalità e fragilità differenti mentre la situazione precipita.