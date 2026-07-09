Palinsesti Mediaset 2026-27: GF Vip, Hunziker, il ritorno di Passaparola. Tutti i programmi e le fiction

Pubblicazione: 09 luglio alle 18:17

La televisione italiana si prepara a una nuova stagione fatta di grandi nomi, format consolidati e qualche sorpresa destinata a far discutere. Mediaset ha svelato le linee guida del palinsesto 2026-2027 puntando ancora una volta su una combinazione ormai collaudata: intrattenimento popolare, informazione, fiction e musica.

La parola d’ordine sembra essere continuità, ma senza rinunciare alla voglia di rinnovarsi. Il gruppo guidato daha infatti scelto di valorizzare i programmi che negli ultimi anni, affiancandoli però a nuovi esperimenti e al ritorno di alcuni titoli che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Il reality resta uno dei pilastri dell’offerta di Canale 5. In autunno tornerà il Grande Fratello Vip, ancora una volta affidato a Ilary Blasi. La nuova edizione dovrebbe ripartire già nei primi mesi della stagione televisiva e potrebbe non essere l’unico appuntamento previsto: Mediaset starebbe infatti valutando anche un possibile ritorno in primavera. Accanto alla conduttrice ci saranno due figure destinate ad alimentare il dibattito: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

L'isola dei Famosi - Fonte: Mediaset

Grande attesa anche per L’Isola dei Famosi, che si prepara a una nuova fase con un cambio importante alla guida. Sarà proprio Selvaggia Lucarelli a condurre il programma, affiancata da Alvin. La trasmissione dovrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con una formula rinnovata e una collocazione strategica per il pubblico di Canale 5.

Uno dei punti centrali del nuovo palinsesto sarà ancora una volta la musica. Mediaset ha deciso di ampliare lo spazio dedicato ai grandi eventi musicali, trasformandoin un appuntamento articolato su più stagioni: oltre alla tradizionale versione estiva arriveranno anche una declinazione primaverile e una invernale. Non mancheranno poi i concerti evento con alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Tra gli appuntamenti previsti ci sarannoe serate speciali per il prime time in veri eventi televisivi. Confermata anche la presenza decon nuovi appuntamenti legati alla musica e agli ospiti, mentresarà protagonista di ben tre programmi:e, secondo le indiscrezioni, anche

Uno degli elementi più curiosi del nuovo progetto Mediaset riguarda il recupero dei grandi marchi del passato. Il successo de La Ruota della Fortuna ha dimostrato che il pubblico apprezza ancora i quiz tradizionali e così la rete ha deciso di puntare su altri titoli storici. Nel preserale potrebbero quindi tornare Passaparola e Ok, il prezzo è giusto, programmi che hanno segnato intere generazioni di telespettatori. Confermati anche Avanti un altro, Caduta Libera e The Wall. Tra gli altri appuntamenti di prima serata spazio a Chi vuol essere milionario – Il torneo, La Ruota dei Campioni e Scherzi a Parte.

Come da tradizione, una parte importante del palinsesto sarà affidata ai programmi prodotti da Maria De Filippi. Torneranno infatti Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Temptation Island. Confermata anche la nuova stagione di Tu sì que vales, che vedrà Elisabetta Canalis alla conduzione e Belen Rodriguez impegnata nel segmento dedicato al lip sync. Maria De Filippi sarà inoltre coinvolta nel progetto This is Me, lo show evento condotto da Silvia Toffanin, pronto a tornare in prima serata.

La fiction sarà un altro grande investimento della stagione 2026-2027. Canale 5 proporrà nuove storie e seconde stagioni di serie già amate dal pubblico. Tra i titoli più attesi ci sono il ritorno di Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci, la terza stagione di Viola come il mare con Francesca Chillemi e il progetto dedicato a Carlo Acutis con protagonista Samuele Carrino. Torneranno anche volti molto popolari come Sabrina Ferilli, protagonista di A testa alta, e Can Yaman con Il labirinto delle farfalle. Vanessa Incontrada sarà invece impegnata in due produzioni, mentre Marco Bocci guiderà la serie Alex Bravo, poliziotto a modo suo.

Tu si que vales con Maria De Filippi - Fonte: Mediaset

Italia 1 conferma la propria identità con programmi ormai riconoscibili. Torneranno Le Iene, Inside, Sarabanda con Enrico Papi e Zelig On con Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale e Franz. Grande spazio anche al cinema con titoli internazionali come Dune – Parte due, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Wonka, Wicked e Cattivissimo me 4. Sul fronte sportivo, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa, arriverà una novità importante: la trasmissione del grande tennis con le ATP Finals.

La principale novità riguarda Rete 4, dove arriverà Milo Infante. Il giornalista guiderà Ore 11, nuovo appuntamento quotidiano nella fascia mattutina, e avrà anche un programma in prima serata al martedì. Lo spostamento porterà a un cambio di collocazione per È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, che andrà in onda il mercoledì. Resta confermata la squadra dell’informazione con Quarta Repubblica, Quarto Grado, Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio e Zona Bianca. Rimane invece ancora aperto il capitolo Striscia la Notizia: Mediaset non ha ancora annunciato il futuro del programma storico di Antonio Ricci, lasciando aperta ogni possibilità. La stagione televisiva 2026-2027 si presenta quindi come un equilibrio tra passato e futuro: grandi ritorni, volti rassicuranti e nuove sfide per conquistare il pubblico.