Palma d'Oro e poi l'oblio: il film che ha rivoluzionato il cinema contadino italiano (ma che nessuno ricorda più)

Pubblicazione: 03 giugno alle 17:03

L'albero degli zoccoli, Palma d'Oro 1978, tre ore girate in dialetto con attori non professionisti, è un film che, a distanza di quasi mezzo secolo, continua a essere uno dei capolavori più autentici e, paradossalmente, più dimenticati del cinema italiano. Un'opera che ha ridefinito il modo di raccontare la vita contadina, ma che oggi fatica a trovare spazio nella nostra memoria culturale collettiva.



Ermanno Olmi sceglie un approccio radicale: solo la campagna bergamasca di fine Ottocento, il ritmo lento delle stagioni, quattro famiglie di mezzadri che vivono tra fatica quotidiana, devozione religiosa e una quotidianità fatta di gesti minuti. Il suo realismo non è mai compiaciuto, ed è proprio questa assenza di enfasi a renderlo così incisivo.



La durezza dell'assetto padronale emerge attraverso situazioni concrete, dettagli apparentemente marginali, silenzi carichi di senso. Il padrone possiede tutto: case, stalle, attrezzi, bestiame. Pretende due terzi del raccolto e regola la vita dei contadini persino nei bisogni più elementari. La storia che dà il titolo al film è esemplare nella sua tragica semplicità: un padre taglia un albero lungo il fiume per ricavarne un paio di zoccoli nuovi al figlio che va a scuola. Quando il padrone scopre l'albero abbattuto, la famiglia viene cacciata senza appello. La comunità resta muta, impotente. In questo gesto minimo, registrato con la calma di un piano fisso, c'è tutta la violenza di un sistema che schiaccia persino l'amore paterno più elementare.

L'albero degli zoccoli - Rai

La messa in scena è asciutta, costruita su inquadrature ferme e leggere panoramiche. Olmi rinuncia agli attori professionisti e trova nei volti e nelle voci del territorio bergamasco una verità che nessuna recitazione avrebbe potuto restituire. La musica di Bach, usata con misura, accompagna immagini che alternano l'oscurità delle notti campestri al biancore accecante dei campi innevati, creando un contrasto visivo che è anche metafora esistenziale.



Rispetto a Novecento di Bernardo Bertolucci, con cui viene spesso accostato, il film di Olmi procede nella direzione opposta. Laddove Bertolucci costruisce una grande epopea ideologica con star internazionali e una fotografia spettacolare, Olmi riduce la scala, rinuncia all'enfasi, lascia che siano i gesti quotidiani a far sedimentare il senso. Il conflitto di classe non è assente, ma filtrato attraverso una lente antropologica: un comizio socialista diventa occasione per ritrarre la miopia di chi si lascia distrarre da una moneta trovata a terra, la gerarchia tra padrone e contadini si percepisce nella ritualità del paesaggio del mais e nella reverenza attonita per un'aria d'opera ascoltata di lontano.



È un cinema politico proprio perché lavora per accumulo di segni, invitando lo spettatore a leggere tra le righe piuttosto che a essere guidato per mano verso una tesi precostituita. Questa postura, spesso fraintesa, ha alimentato discussioni critiche contrapposte: c'è chi ha visto nel film una morbidezza verso Chiesa e potere, e chi, al contrario, un sottotesto valoriale compatibile con un certo cattolicesimo ufficiale.

L'albero degli zoccoli - Rai

La dimensione religiosa è parte integrante dell'identità della comunità: rosari, sermoni, un cristianesimo ruvido e quotidiano che Olmi osserva senza sarcasmo ma anche senza adesione acritica. È uno sguardo rispettoso ma mai compiacente, che registra come la fede popolare conviva con un ordine sociale che soffoca ogni desiderio di riscatto collettivo.



L'albero degli zoccoli nasce in un'Italia in cui la televisione pubblica sostiene ancora il cinema più rischioso e in cui un autore come Olmi può permettersi un film lungo, parlato in dialetto, senza compromessi produttivi. È un progetto povero nei mezzi e ricchissimo nell'esito, coerente con una carriera che ha oscillato tra radicamento popolare e incursioni inattese come La leggenda del santo bevitore e Cantando dietro i paraventi, sempre controcorrente rispetto alle mode dominanti.



In quell'albero abbattuto per un paio di zoccoli c'è la traccia di una sconfitta storica, ma anche la prova inconfutabile di un gesto d'amore. E forse è proprio questo che rende il film così necessario ancora oggi: ci ricorda che la dignità umana può resistere anche quando il sistema la nega, che la cultura contadina non era arretratezza ma sapienza, che il progresso ha un costo che raramente viene contabilizzato.