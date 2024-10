Pamela Anderson racconta il suo ritorno sulle scene: "Ho sofferto di depressione per vent'anni"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 15:30

Dopo vent'anni di difficili battaglie emotive, Pamela Anderson è tornata, ed è decisa a cambiare l'immagine e la percezione che le persone hanno di lei.

L'attrice, due anni fa, ha debuttato a Broadway nel musical Chicago, riscuotendo un gran successo, ruolo che ha segnato un punto di svolta nella sua vita, come raccontato dall'attrice:

Adesso, quando mi guardo indietro, mi sembra di essere passata da Baywatch a Broadway. Non so cosa sia successo nel mezzo, è tutto sfocato. Quello che posso dire è che sono solo felice di essere qui, in questo momento, perché, a dire la verità, penso di avere sofferto di depressione per un paio di decenni.

Anderson ha poi raccontato di essere stata direttamente contattata da Rob Marshall, regista dell'adattamento cinematografico di Chicago, per interpretare la parte a Broadway. La richiesta è arrivata nel momento giusto per l'attrice, che si trovava a rivivere un dramma personale dopo l'uscita della seriein cui viene raccontato il suo matrimonio con il batterista

È stato proprio per riprendere il controllo della sua vita e della sua storia che Anderson ha collaborato al documentario Netflix Pamela, A Love Story, documentario che è stato visto da Gia Coppola. Coppola, a quanto pare, avrebbe deciso di darle il ruolo della protagonista del suo film The Last Showgirl proprio dopo averla vista nel documentario.

Ricordo che ho pensato: "Potrebbe essere la mia unica occasione. Potrei non fare mai più un altro film". C'è una scena di crollo emotivo, quando mi strappo il costume di dosso. Sono andata da Gia dicendo: "Sono pronta. Sono pronta adesso". Abbiamo fatto una sola ripresa.

Fonte / Variety

Grazie al suo ruolo in The Last Showgirl Anderson ha appena vinto il Golden Eye Award al Zurich Film Festival.