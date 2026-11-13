Paolo Belli torna a Ballando con le stelle: il gesto speciale di Milly Carlucci per il rientro

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:12

C'è grande attesa nel mondo della televisione e tra i fan affezionati di Ballando con le Stelle per uno dei momenti più intensi ed emozionanti di questa ventunesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Paolo Belli, storico volto e colonna sonora del programma, è pronto a rimettere piede nello studio televisivo dopo la lunga e dolorosa assenza che lo ha costretto a fermarsi a causa delle conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto la scorsa estate.

Il suo ritorno in video non avverrà però nella consueta postazione al fianco della conduttrice (dove quest'anno è subentrato Simone Di Pasquale), ma attraverso una formula del tutto inedita e fortemente simbolica.. Una scelta precisa, fortemente voluta e studiata dalla produzione e da Milly Carlucci per permettere al pubblico di riabbracciare un affettuoso protagonista senza forzare i tempi di un recupero emotivo e professionale ancora delicato.

L'artista sarà il protagonista di un suggestivo numero corale, esibendosi insieme a tutto il corpo di ballo dei maestri professionisti in un omaggio corale che unisce affetto, gratitudine e spettacolo. Nelle scorse settimane, attraverso un video condiviso sui propri canali social, Paolo Belli aveva rotto il silenzio per spiegare le ragioni della sua lunga assenza dai palcoscenici e dagli schermi. Un periodo di stop totale, scelto per profondo rispetto e per metabolizzare un momento complesso della propria vita privata.

Ora, con lo spirito di chi vuole guardare avanti senza dimenticare nulla di quanto vissuto, il cantante e musicista è pronto a riprendere in mano la sua vita artistica, partendo proprio da quella che considera una seconda casa. L'appuntamento con il suo ritorno in pista è fissato per il 21 novembre, pronto a regalare al pubblico di Rai 1 un'emozione irripetibile.