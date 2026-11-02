Paolo Bonolis si è fidanzato? La battuta di Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio in diretta TV
A Che Tempo Che Fa una battuta di Luciana Littizzetto su Paolo Bonolis accende il gossip. Gelo in diretta e cambio di argomento per Fabio Fazio: cosa è successo.
Il mondo del gossip televisivo torna a concentrarsi su Paolo Bonolis. Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Nove, un siparietto inatteso ha riacceso prepotentemente i riflettori sulla vita sentimentale del celebre conduttore Mediaset. Protagonista della gag, neanche a dirlo, Luciana Littizzetto, la cui battuta ha letteralmente gelato lo studio e costretto il padrone di casa a un rapido dietrofront.
Secondo i rumor più insistenti, lanciati anche da esperti di gossip come Gabriele Parpiglia, la relazione avrebbe già superato i confini della Koinè privata, con tanto di presentazioni in famiglia alla presenza del figlio Davide e dell'ex moglie Sonia Bruganelli. Se il pubblico in studio e gli utenti sui social hanno subito drizzato le antenne, a catturare l'attenzione è stata soprattutto la reazione di Fabio Fazio. Di fronte alla frase della sua co-conduttrice, il giornalista ha preferito glissare prontamente, virando su un improvviso cambio di argomento per evitare di alimentare ulteriormente il pettegolezzo in diretta televisiva.
Un vero e proprio momento di gelo, mitigato dall'esperienza del conduttore ma che non è bastato a spegnere la curiosità della rete. La vera questione, adesso, è capire quale linea adotterà il conduttore di Avanti un altro!. Da sempre gelosissimo della sua sfera privata, pur gestendo con grande autoironia i rapporti e i siparietti social e televisivi con l'ex Sonia Bruganelli, resta da vedere se Bonolis deciderà di uscire allo scoperto o se continuerà a blindare il proprio privato fino all'ultimo. Nel frattempo, ci ha pensato la televisione a riaccendere la miccia: la cronaca rosa ha ufficialmente un nuovo caso su cui discutere.