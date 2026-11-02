Paolo Bonolis si è fidanzato? La battuta di Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio in diretta TV

Pubblicazione: 02 novembre alle 13:14

Il mondo del gossip televisivo torna a concentrarsi su Paolo Bonolis. Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Nove, un siparietto inatteso ha riacceso prepotentemente i riflettori sulla vita sentimentale del celebre conduttore Mediaset. Protagonista della gag, neanche a dirlo, Luciana Littizzetto, la cui battuta ha letteralmente gelato lo studio e costretto il padrone di casa a un rapido dietrofront.

Tutto è nato nel corso di un collegamento telefonico con Maria De Filippi. Tra una battuta e l'altra, la comica torinese si è lasciata sfuggire un commento destinato a fare immediatamente il giro del web e dei social: “”. Una frase apparentemente buttata lì con la consueta ironia tagliente, ma che in molti hanno letto come una vera e propria. Negli ultimi mesi, infatti, le voci di corridoio e le indiscrezioni di cronaca rosa si sono rincorse senza sosta, associando il nome del conduttore a quello di Carola Moroni (ex volto di Temptation Island).

Secondo i rumor più insistenti, lanciati anche da esperti di gossip come Gabriele Parpiglia, la relazione avrebbe già superato i confini della Koinè privata, con tanto di presentazioni in famiglia alla presenza del figlio Davide e dell'ex moglie Sonia Bruganelli. Se il pubblico in studio e gli utenti sui social hanno subito drizzato le antenne, a catturare l'attenzione è stata soprattutto la reazione di Fabio Fazio. Di fronte alla frase della sua co-conduttrice, il giornalista ha preferito glissare prontamente, virando su un improvviso cambio di argomento per evitare di alimentare ulteriormente il pettegolezzo in diretta televisiva.

Un vero e proprio momento di gelo, mitigato dall'esperienza del conduttore ma che non è bastato a spegnere la curiosità della rete. La vera questione, adesso, è capire quale linea adotterà il conduttore di Avanti un altro!. Da sempre gelosissimo della sua sfera privata, pur gestendo con grande autoironia i rapporti e i siparietti social e televisivi con l'ex Sonia Bruganelli, resta da vedere se Bonolis deciderà di uscire allo scoperto o se continuerà a blindare il proprio privato fino all'ultimo. Nel frattempo, ci ha pensato la televisione a riaccendere la miccia: la cronaca rosa ha ufficialmente un nuovo caso su cui discutere.