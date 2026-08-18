Paolo Bonolis torna in Rai? Il conduttore non chiude la porta: “Potrebbe succedere di nuovo”

Pubblicazione: 18 agosto alle 10:14

Paolo Bonolis potrebbe tornare in Rai. È questa la possibilità che sta facendo discutere il pubblico televisivo dopo le recenti dichiarazioni del conduttore, oggi uno dei volti più rappresentativi di Mediaset. Un’indiscrezione che circola con insistenza negli ambienti televisivi e che ora trova conferma nelle parole dirette del presentatore romano. Intervistato di recente da Il Foglio , il conduttore di Avanti un altro! si è espresso senza troppi filtri sul suo legame con il servizio pubblico e sulle prospettive per le prossime stagioni.

Un dialogo aperto che sta già facendo sognare i tantissimi fan che ricordano le sue storiche stagioni al timone di programmi memorabili sulle reti Rai. Parlando delle continue voci di mercato che lo vedrebbero pronto a traslocare nuovamente a viale Mazzini,però uno spiraglio molto ampio per gli anni a venire. “La Rai si fa sentire spesso. Io adesso sto bene dove sto… poi potrebbe anche succedere di nuovo…”, ha confidato lo showman con la consueta ironia.

Una dichiarazione d'intenti tutt'altro che banale, che accende i riflettori su un possibile riavvicinamento al servizio pubblico. Il pendolarismo tra Cologno Monzese e Saxa Rubra fa d'altronde parte della storia professionale di Bonolis, che già in passato ha saputo alternare la leadership dei quiz Mediaset a progetti di respiro autoriale e culturale sulla TV di Stato. Tra i desideri mai del tutto nascosti di Bonolis figura il rilancio de Il senso della vita, uno dei suoi format più amati e personali, la cui collocazione ideale potrebbe trovarsi proprio nell'offerta del servizio pubblico.

Paolo Bonolis conduce Avanti un altro-foto Mediaset

Se l'ipotesi di rivedere Bonolis nei corridoi Rai appare tutt'altro che remota, il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda il Festival di Sanremo. La kermesse canora, condotta e diretta da Bonolis in due celebri edizioni (2005 e 2009), non rientra più nei suoi piani imminenti. L'ipotesi di un suo ritorno sul palco dell'Ariston è stata sbarrata con fermezza dallo stesso conduttore, che ha espresso la volontà di lasciare spazio alle nuove generazioni.

Bonolis ha fatto un chiaro endorsement nei confronti dei nuovi volti della TV pubblica, da Stefano De Martino ai nomi emergenti della conduzione contemporanea, dichiarando di essere arrivato a una fase della vita in cui preferisce dedicarsi a progetti su misura e meno logoranti sotto il profilo organizzativo.dove continua a registrare un ottimo successo di pubblico e critica grazie alla sua presenza irriverente nel preserale di Canale 5.

Tuttavia, l'apertura pubblica verso la Rai dimostra come lo scenario della televisione generalista sia in costante evoluzione. Resta da capire se i dirigenti di viale Mazzini decideranno di affondare il colpo definitivo nei prossimi mesi per assicurarsi una delle punte di diamante dell'intrattenimento italiano. Quel che è certo è che per Paolo Bonolis la parola "fine" con la Rai non è ancora stata scritta.