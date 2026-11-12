Segreti nascosti da rivelare: il nuovo film di Paolo Genovese che ricorda Perfetti Sconosciuti

Pubblicazione: 12 novembre alle 19:30

Paolo Genovese cambia registro. Dopo aver costruito la sua reputazione su commedie romantiche e dramedy che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, il regista romano si avventura in territori più oscuri e complessi con Il Rumore delle Cose Nuove, film drammatico uscito nelle sale italiane oggi, 12 novembre 2026, e scelto come apertura della ventunesima Festa del Cinema di Roma. Il film, tratto dall'omonimo romanzo scritto dallo stesso Genovese, abbandona i toni leggeri per esplorare le crepe nascoste nelle relazioni umane, quelle zone d'ombra che preferiamo ignorare fino a quando qualcosa o qualcuno non le porta prepotentemente alla luce. Non aspettatevi risate o finali consolatori: questa volta il regista punta dritto al cuore delle contraddizioni che animano le nostre vite quotidiane.





La storia intreccia le esistenze di sette persone apparentemente distanti tra loro, ma destinate a entrare in collisione in modo inevitabile.. Andrea è un fotografo che deve la vita ad Andreina, un'infermiera che gli ha letteralmente donato una parte di sé. Tra loro dovrebbe esserci gratitudine incondizionata, eppure qualcosa di non detto pesa come un macigno. Poi c'è Umberto, interpretato da Lino Musella, un uomo che usa il lavoro come anestetico emotivo, incapace di affrontare i dolori che riversa poi su Alba, sua moglie.. La loro relazione è un campo minato di rancori accumulati e parole mai pronunciate., attrice interpretata da una delle protagoniste femminili del cast. Lei continua a recitare anche quando le luci del palco si spengono, confondendo finzione e realtà in un gioco pericoloso che mette a rischio l'autenticità del loro rapporto.. La sua curiosità innocente innesca una catena di eventi che porta alla superficie tutti quei segreti che per anni sono stati accuratamente custoditi. Alcuni sono piccoli, quasi ridicoli nella loro dimensione domestica. Altri sono troppo ingombranti per continuare a rimanere nascosti.

Genovese affida la sceneggiatura alla propria penna, mantenendo il controllo totale sulla visione narrativa. La fotografia di Fabrizio Lucci contribuisce a creare un'atmosfera dove i rumori, quelli del titolo, diventano protagonisti quanto i personaggi. Non solo suoni nel senso letterale del termine, ma anche il frastuono emotivo che si crea quando le verità non possono più essere soffocate. Ma cosa significa davvero questo "rumore delle cose nuove" che dà il titolo al film? Non si tratta del suono gioioso della novità, quanto piuttosto del frastuono scomodo che si genera quando qualcosa di inaspettato irrompe nel silenzio rassicurante delle nostre esistenze. È il rumore della verità che bussa alla porta, quello dei segreti che cadono come piatti dal tavolo, il fragore delle maschere che si infrangono.





Genovese costruisce un dramma corale dove non esistono veri protagonisti o comprimari.. Il bambino Mirko diventa lo specchio innocente che riflette le ipocrisie adulte, costringendo tutti a guardare la propria immagine senza filtri.. Quante volte abbiamo preferito il silenzio a una conversazione difficile? Quante bugie abbiamo detto o accettato per preservare una pace apparente? Quanti rumori abbiamo soffocato pur di non affrontare il caos che avrebbero generato?Il film è disponibile nelle sale e rappresenta un banco di prova importante per Paolo Genovese. Il rumore, dopotutto, è anche quello di un regista che decide di non restare fermo, di non adagiarsi su formule collaudate, ma di cercare nuove strade anche quando sono più accidentate.