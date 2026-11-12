Segreti nascosti da rivelare: il nuovo film di Paolo Genovese che ricorda Perfetti Sconosciuti
Il Rumore delle Cose Nuove di Paolo Genovese: dramma corale con Accorsi, Pandolfi e Musella. Segreti, bugie e verità che esplodono. Nelle sale dal 12 novembre 2026.
Paolo Genovese cambia registro. Dopo aver costruito la sua reputazione su commedie romantiche e dramedy che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, il regista romano si avventura in territori più oscuri e complessi con Il Rumore delle Cose Nuove, film drammatico uscito nelle sale italiane oggi, 12 novembre 2026, e scelto come apertura della ventunesima Festa del Cinema di Roma. Il film, tratto dall'omonimo romanzo scritto dallo stesso Genovese, abbandona i toni leggeri per esplorare le crepe nascoste nelle relazioni umane, quelle zone d'ombra che preferiamo ignorare fino a quando qualcosa o qualcuno non le porta prepotentemente alla luce. Non aspettatevi risate o finali consolatori: questa volta il regista punta dritto al cuore delle contraddizioni che animano le nostre vite quotidiane.
La terza coppia è formata da Ralph, un sound designer che cattura rumori per professione, e Viola, attrice interpretata da una delle protagoniste femminili del cast. Lei continua a recitare anche quando le luci del palco si spengono, confondendo finzione e realtà in un gioco pericoloso che mette a rischio l'autenticità del loro rapporto. A far esplodere questo fragile equilibrio arriva Mirko, un bambino di dieci anni che senza volerlo diventa il catalizzatore del caos. La sua curiosità innocente innesca una catena di eventi che porta alla superficie tutti quei segreti che per anni sono stati accuratamente custoditi. Alcuni sono piccoli, quasi ridicoli nella loro dimensione domestica. Altri sono troppo ingombranti per continuare a rimanere nascosti.
Genovese affida la sceneggiatura alla propria penna, mantenendo il controllo totale sulla visione narrativa. La fotografia di Fabrizio Lucci contribuisce a creare un'atmosfera dove i rumori, quelli del titolo, diventano protagonisti quanto i personaggi. Non solo suoni nel senso letterale del termine, ma anche il frastuono emotivo che si crea quando le verità non possono più essere soffocate. Ma cosa significa davvero questo "rumore delle cose nuove" che dà il titolo al film? Non si tratta del suono gioioso della novità, quanto piuttosto del frastuono scomodo che si genera quando qualcosa di inaspettato irrompe nel silenzio rassicurante delle nostre esistenze. È il rumore della verità che bussa alla porta, quello dei segreti che cadono come piatti dal tavolo, il fragore delle maschere che si infrangono.
Il film è disponibile nelle sale e rappresenta un banco di prova importante per Paolo Genovese. Dimostra che un autore può evolversi, cambiare pelle, rischiare su terreni nuovi senza tradire la propria identità cinematografica. Il rumore, dopotutto, è anche quello di un regista che decide di non restare fermo, di non adagiarsi su formule collaudate, ma di cercare nuove strade anche quando sono più accidentate.