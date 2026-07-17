Paramount ci riprova: annunciato un nuovo reboot sui G.I.Joe (legato a Seth Rogen)

Pubblicazione: 17 luglio alle 13:19

Il franchise di G.I. Joe si prepara a un nuovo capitolo, e questa volta la guida creativa porta una firma inaspettata. Paramount Pictures ha ufficialmente confermato Danny McBride come regista del prossimo reboot della celebre saga action di Hasbro, segnando un momento cruciale per una proprietà intellettuale che ha vissuto alti e bassi nel suo percorso cinematografico.

Strafumati - Sony Pictures

McBride, vincitore di un Emmy e noto principalmente per le sue commedie HBO come Eastbound & Down, Vice Principals e The Righteous Gemstones, non era solo già coinvolto nella scrittura della sceneggiatura, ma oraLa notizia, riportata da The Hollywood Reporter, rappresenta un cambio di passo significativo per un franchise che cerca di rialzarsi

Questa sarà la prima volta che McBride dirige un lungometraggio per il cinema. Fino ad ora, la sua esperienza dietro la macchina da presa si limitava a episodi televisivi ma il fatto che McBride sia un fan dichiarato del materiale originale non è un dettaglio trascurabile. Nel panorama contemporaneo, dove molti progetti basati su proprietà intellettuali storiche vengono affidati a registi che non hanno alcun legame emotivo con il brand, avere un vero appassionato al timone può fare la differenza. La passione si traduce in attenzione ai dettagli, rispetto per i personaggi e comprensione di cosa rende unico un universo narrativo.

G.I.Joe: La nascita dei cobra - Paramount Pictures

Secondo quanto emerso,Un segnale importante, considerando che lo studio ha già tentato più volte di far ripartire il franchise dopo anni di rielaborazioni creative. Il primo film,con Channing Tatum e Marlon Wayans, aveva superato le recensioni negative grazie a un solido risultato al botteghino, aprendo la strada al sequel, che vedeva protagonista Dwayne Johnson. Dopo un lungo periodo di dormienza creativa, il tentativo di rilancio con, costringendo Hasbro e Paramount a tornare al tavolo da disegno.

Resta da vedere come McBride bilancerà il suo stile comico, spesso irriverente e carico di ironia, con le esigenze di un film action su larga scala. La sua sensibilità autoriale, forgiata in progetti che mescolano umorismo nero e analisi di personaggi disfunzionali, potrebbe portare una freschezza inaspettata a un genere spesso appesantito da formule ripetitive. D'altra parte, il rischio è quello di compromettere il tono epico e militaresco che ha sempre caratterizzato G.I. Joe.

Quello che è certo è che Paramount sta scommettendo su una visione diversa. Dopo tentativi più tradizionali e convenzionali, lo studio ha deciso di affidarsi a una voce autoriale riconoscibile, capace di portare personalità e forse anche un pizzico di sovversione. Il cinema blockbuster contemporaneo ha dimostrato che il pubblico premia i progetti che osano, che non hanno paura di allontanarsi dalle formule collaudate per offrire qualcosa di memorabile.