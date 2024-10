Parks and Recreation: Jenny Slate e Henry Winkler protagonisti di un'emozionante reunion in tv

Pubblicazione: 26 ottobre alle 14:15

Durante un episodio di The Drew Barrymore Show i fan di Parks and Recreation hanno potuto assistere all'emozionante reunion tra Jenny Slate e Henry Winkler.

Nella serie i due interpretavano Mona-Lisa Saperstein e suo padre Lu.

La star di Happy Days ha scherzato chiedendo all'attrice se poteva riavere un po' dei suoi soldi indietro, facendo riferimento alle scene in cui il personaggio di Jenny si rivolgeva al padre, allungando la mano e implorando di avere un aiuto economico.

Slate è corsa ad abbracciare Henry, ammettendo che non si aspettava quella sorpresa e sottolineando che durante una recente cerimonia di premiazione si era sentita ancora più a suo agio sapendo che il "suo papà televisivo" era lì.

Nella serie Parks and Recreation, Mona-Lisa è apparsa per la prima volta durante la stagione 5 ed essendo presente in nove puntate, tra cui il finale in cui, insieme al fratello gemello Jean-Ralphio fingevano la propria morte.

Henry, invece, ha debuttato nella sesta stagione dello show.