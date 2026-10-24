Passaparola, Gerry Scotti spiazza tutti: ecco chi vorrebbe al posto di Max Giusti per il ritorno

Pubblicazione: 24 ottobre alle 12:17

Il ritorno di Passaparola si prepara a riaccendere la nostalgia del pubblico televisivo, ma sulla conduzione dello storico quiz di Canale 5 spunta un retroscena destinato a far discutere. Gerry Scotti, volto simbolo del programma, avrebbe infatti espresso una preferenza diversa rispetto all’ipotesi che vede Max Giusti pronto a raccoglierne l’eredità. Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi, Scotti sarebbe felice di vedere una donna al timone della nuova edizione del game show. Una scelta che riporta al centro della scena due nomi molto legati alla storia della trasmissione: Ilary Blasi e Silvia Toffanin, entrambe ex Letterine diventate negli anni protagoniste della televisione italiana.

La dichiarazione attribuita a Gerry Scotti è chiara:. Un’affermazione che apre nuovi scenari sul possibile futuro del programma e che assume un significato particolare proprio per il legame tra il conduttore e le due presentatrici. Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno mosso i primi passi televisivi nel celebre show, diventando parte di un cast rimasto nella memoria di tanti telespettatori. Blasi ha poi costruito una carriera tra intrattenimento, reality show e grandi eventi televisivi, mentre Toffanin è diventata il volto di Verissimo, consolidando la propria presenza nel palinsesto Mediaset.

Vederle alla guida di Passaparola rappresenterebbe quindi un ritorno alle origini, con una prospettiva nuova per un format che ha segnato un’epoca. Per il momento, tuttavia, la preferenza attribuita a Scotti non equivale a un annuncio ufficiale. Non risultano conferme che una delle due conduttrici sia stata scelta per la nuova edizione. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane indicano Max Giusti come possibile conduttore del nuovo Passaparola. A quanto pare Mediaset avrebbe deciso di rimettere in produzione il programma dopo alcuni test e sarebbe già stata registrata una puntata pilota.

Anche i casting per selezionare i concorrenti sarebbero stati avviati. Il nome di Giusti si inserisce nel percorso di rinnovamento del preserale di Canale 5, dove il conduttore è già stato impegnato con Caduta Libera e The Wall. Il possibile passaggio a Passaparola rappresenterebbe un’altra sfida importante per lui, chiamato eventualmente a confrontarsi con un titolo che porta inevitabilmente il peso del successo ottenuto da Gerry Scotti. L’eventuale rilancio del quiz rappresenta una nuova occasione per Mediaset di recuperare uno dei suoi format più riconoscibili. La ruota delle lettere, il gioco finale e le storiche Letterine sono elementi che hanno contribuito a rendere Passaparola un appuntamento amatissimo nei primi anni Duemila.

Resta da capire quale sarà la formula definitiva e, soprattutto, chi guiderà la nuova edizione. Max Giusti, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono nomi che alimentano il dibattito, ma la decisione finale spetterà a Mediaset. Una cosa è certa:, ma anche quella per il volto che avrà il compito di riportarlo in televisione. E l’idea di rivedere una delle ex Letterine alla conduzione potrebbe trasformare l’operazione nostalgia in una sorpresa capace di attirare l’attenzione del pubblico.