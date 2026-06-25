Passaparola potrebbe tornare, ma c'è un ostacolo: cosa devi sapere sull'amato quiz Mediaset

Pubblicazione: 25 giugno alle 11:40

L’effetto nostalgia continua a guidare le strategie della televisione italiana e, in particolare, i palinsesti del gruppo Mediaset. Dopo il grande successo registrato dalle nuove edizioni de La Ruota della Fortuna, i vertici di Cologno Monzese sembrano pronti a rispolverare un altro pilastro della cultura pop e dell'intrattenimento dei primi anni Duemila: lo storico quiz Passaparola. Nelle ultime ore, la notizia ha fatto il giro del web infiammando i fan della trasmissione: negli studi televisivi del gruppo sarebbe già stata registrata, in grandissimo segreto, una puntata zero (o puntata pilota) per testare il format.

A confermarlo sono alcune immagini rubate e trapelate sui social network, che mostrano una scenografia rinnovata dominata dalle iconiche tonalità dell'azzurro e un logo moderno ma fedele all'originale. L'obiettivo editoriale appare evidente: blindare la strategica fascia del preserale di Canale 5, da tempo terreno di accesi scontri a colpi di share con i competitor della Rai. Portato al successo da Gerry Scotti, Passaparola non è stato un semplice game show, ma un fenomeno di costume che ha lanciatoRiunire il pubblico attorno alla mitica Ruota Finale (il gioco finale della ruota alfabetica) rappresenta una mossa commerciale di grandissimo impatto.

Tuttavia, se l’entusiasmo del pubblico è alle stelle, l'effettiva messa in onda della trasmissione deve fare i conti con un pesante interrogativo legato alla conduzione. Chi prenderà le redini del gioco? Gerry Scotti, volto storico indissolubilmente legato al brand, è già impegnato su molteplici fronti del palinsesto, e il toto-nomi sui possibili sostituti è ufficialmente aperto. Dietro il sipario delle buone intenzioni e dei test in studio, si nasconde però un ostacolo legale non indifferente che rischia di congelare il progetto sul nascere. Esiste infatti un intricato contenzioso internazionale sui diritti del format.

La disputa vede coinvolta Mediaset e la casa di produzione ITV (detentrice originaria del format). Una recente sentenza della Corte d’Appello di Madrid ha complicato ulteriormente lo scenario europeo, imponendo uno stop alla versione spagnola del programma (Pasapalabra), attualmente in onda su Telecinco. È molto probabile che la puntata zero a Cologno Monzese sia stata registrata prima che i nodi legali venissero al pettine o proprio per valutare soluzioni alternative. Secondo le indiscrezioni raccolte dagli esperti di settore, Mediaset starebbe studiando una contromossa strategica: il gruppo avrebbe acquistato separatamente solo i diritti del meccanismo della Ruota Finale.

In questo modo, gli autori televisivi potrebbero ridisegnare da zero le manche preliminari del quiz, aggirando i vincoli del copyright e confezionando uno show. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il contenzioso si risolverà o se il sogno di rivedere Passaparola in TV rimarrà chiuso in un cassetto.