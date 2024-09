La Passione di Cristo 2, arriva la conferma: Mel Gibson in visita a diverse città del Sud Italia per i sopralluoghi

Pubblicazione: 20 settembre alle 10:06

La pre-produzione di La passione di Cristo 2, dal sottotitolo Resurrezione, sequel del film uscito nel 2004, è iniziata. Negli scorsi giorni, il regista Mel Gibson ha visitato per i sopralluoghi non solo Malta, ma anche diverse città del Sud Italia, tra cui Matera, Ginosa e Gravina. La notizia è stata riportata da alcuni media locali (qui, qui e qui) e poi confermata dal portavoce della star a Variety:

Tutto quello che possiamo confermare è che di recente si sono svolti i sopralluoghi, ma non c'è molto da discutere in questa fase iniziale.

A confermare la notizia al giornale è stato anche il presidente di Apulia Film Commission, Antonio Parente.

È ancora presto infatti per parlare del cast della pellicola, ma Gibson, in un'intervista dello scorso aprile, aveva confermato che Jim Caviezel avrebbe ripreso la parte del protagonista. Lo script, in lavorazione da diversi anni, è stato realizzato dal regista con Randall Wallace (Braveheart).

Ricordiamo che La Passione di Cristo, uscito nel 2004, costò 30 milioni di dollari e ne incassò 612 in tutto il mondo. Del sequel se ne parla fin dal 2016: ora il progetto sembra finalmente pronto a partire.