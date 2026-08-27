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Patrick Dempsey oggi: cosa fa l’attore di Grey’s Anatomy dopo Derek Shepherd e dove vederlo in tv nel ’26

Per anni è stato il volto di Derek Shepherd, il neurochirurgo più amato di Grey’s Anatomy. Ma Patrick Dempsey non è rimasto prigioniero del suo personaggio più celebre: tra cinema, nuove serie, beneficenza e una seconda vita nel mondo delle corse, oggi l’attore è molto diverso dal “McDreamy” che il pubblico ricorda.

di Angela Marrelli
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Chi lo ha conosciuto nei corridoi del Seattle Grace Hospital difficilmente riesce a separarlo da quel sorriso, dai capelli impeccabili e dallo sguardo che conquista Meredith Grey. Patrick Dempsey è stato Derek Shepherd per undici stagioni di Grey’s Anatomy, dal 2005 al 2015, diventando uno dei volti simbolo della televisione americana. Eppure, a distanza di anni dall'addio alla serie, la sua carriera ha preso una direzione decisamente più articolata. La domanda, quindi, è inevitabile: che cosa fa oggi Patrick Dempsey? La risposta potrebbe stupire molti. L'attore continua a lavorare davanti alla macchina da presa, ma negli ultimi anni ha scelto personaggi lontani dal romantico neurochirurgo che lo ha reso famoso. E nel 2026 è tornato protagonista in televisione con un ruolo sorprendente, quello di un sicario alle prese con una doppia vita e con una malattia che mette in crisi la sua stessa identità.

Patrick Galen Dempsey nasce il 13 gennaio 1966 a Lewiston, nel Maine. La sua infanzia non è priva di difficoltà: gli viene diagnosticata la dislessia e la scuola diventa un ambiente nel quale non è sempre semplice sentirsi a proprio agio, ma nello sport trova un terreno in cui esprimersi, dedicandosi anche allo sci e arrivando a vincere competizioni locali. Parallelamente si avvicina al teatro. Una passione che inizialmente sembra quasi casuale, ma che finisce per trasformarsi nella sua professione. Ancora adolescente si presenta a un'audizione a New York e nel 1985 arriva il debutto cinematografico con Catholic Boys.

Gli anni Ottanta lo vedono soprattutto protagonista di commedie adolescenziali e romantiche. Tra i titoli di quel periodo ci sono Playboy in prova, Meatballs - Porcelloni in vacanza, Seduttore a domicilio e Innamorati pazzi. È una gavetta importante, anche se il vero salto di popolarità arriverà molto più avanti. Prima di diventare Derek Shepherd, Dempsey costruisce una carriera fatta di cinema e televisione, alternando ruoli più o meno importanti. Recita, tra gli altri, in Virus letale, Scream 3, Tutta colpa dell'amore e in diversi progetti televisivi, compresi Will & Grace e The Practice - Professione Avvocati.

Patrick Dempsey in Memory of a Killer - Fonte: Fox

Poi, nel 2005, arriva la parte destinata a cambiare tutto. In Grey's Anatomy interpreta Derek Shepherd, brillante neurochirurgo e interesse sentimentale di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Il personaggio diventa rapidamente uno dei pilastri del medical drama e Dempsey conquista una popolarità internazionale che travalica il successo della serie. Il cinema, però, continua a chiamarlo. Nel 2007 è nel cast di Come d'incanto, nei panni di Robert Philip, accanto ad Amy Adams, e nello stesso anno recita in Freedom Writers con Hilary Swank. Seguono Un amore di testimone, Appuntamento con l'amore e Transformers 3.

La sua immagine pubblica cresce insieme alla fama. Nel 2007 People lo inserisce ai vertici della sua tradizionale classifica degli uomini più sexy e Dempsey diventa anche testimonial di Versace. Nel 2015 arriva la svolta più difficile per il pubblico: Patrick Dempsey lascia Grey's Anatomy. Derek Shepherd muore in seguito a un incidente stradale e il personaggio esce definitivamente dalla narrazione principale. Dempsey è però deciso a non restare legato per sempre all'immagine di “McDreamy”. Negli anni successivi continua a lavorare al cinema, comparendo anche in Bridget Jones's Baby, Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti e, più recentemente, in Ferrari di Michael Mann.

Parallelamente, la televisione torna a essere centrale. Nel 2018 è protagonista della miniserie La verità sul caso Harry Quebert, mentre tra il 2020 e il 2022 recita nella serie italiana Diavoli, al fianco di Alessandro Borghi. Ma il suo percorso televisivo non si ferma qui: nel 2024-2025 Dempsey entra nel cast di Dexter: Original Sin, prequel della celebre saga dedicata a Dexter Morgan. Interpreta Aaron Spencer, capitano della squadra omicidi di Miami Metro. È un ruolo molto distante da Derek Shepherd e rappresenta un'altra occasione per l'attore di dimostrare di poter interpretare figure più ambigue e meno rassicuranti. In un'intervista a Parade del dicembre 2024, parlando proprio della nuova esperienza con Dexter, Dempsey sottolineava quanto fosse interessante confrontarsi con un personaggio diverso dai suoi ruoli più conosciuti.

E proprio questa sembra essere diventata una delle caratteristiche della sua fase più recente: non ripetere il passato, ma cercare personaggi capaci di metterlo alla prova. Cosa fa oggi Patrick Dempsey? La risposta arriva nel 2026. Patrick Dempsey è il protagonista di Memory of a Killer, thriller di FOX nel quale interpreta Angelo Doyle, un uomo apparentemente ordinario che conduce una vita familiare tranquilla mentre nasconde un'attività decisamente più pericolosa: è un sicario professionista.

Il problema è che Angelo sta iniziando a perdere la memoria. La sua doppia esistenza diventa quindi sempre più difficile da gestire, mentre i segnali di un Alzheimer a esordio precoce mettono in discussione la sua capacità di controllare entrambe le vite. La serie prende ispirazione dal film belga del 2003 De Zaak Alzheimer. Il ruolo è particolarmente significativo perché permette a Dempsey di abbandonare quasi completamente l'immagine del protagonista romantico. In un'intervista a Parade, l'attore ha spiegato di essere stato attirato proprio dalla complessità del personaggio e dalla possibilità di mettere in scena due identità profondamente differenti.

E la scommessa ha funzionato: la prima stagione di dieci episodi è terminata nell'aprile 2026 e FOX ha già rinnovato Memory of a Killer per una seconda stagione. Dunque, oggi Patrick Dempsey non è affatto un attore rimasto fermo al passato. Al contrario, è tornato al centro della televisione americana con un personaggio molto più oscuro e tormentato rispetto a Derek Shepherd.

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