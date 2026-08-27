Patrick Dempsey oggi: cosa fa l’attore di Grey’s Anatomy dopo Derek Shepherd e dove vederlo in tv nel ’26

Pubblicazione: 27 agosto alle 15:52

Chi lo ha conosciuto nei corridoi del Seattle Grace Hospital difficilmente riesce a separarlo da quel sorriso, dai capelli impeccabili e dallo sguardo che conquista Meredith Grey. Patrick Dempsey è stato Derek Shepherd per undici stagioni di Grey’s Anatomy, dal 2005 al 2015, diventando uno dei volti simbolo della televisione americana. Eppure, a distanza di anni dall'addio alla serie, la sua carriera ha preso una direzione decisamente più articolata. La domanda, quindi, è inevitabile: che cosa fa oggi Patrick Dempsey? La risposta potrebbe stupire molti. L'attore continua a lavorare davanti alla macchina da presa, ma negli ultimi anni ha scelto personaggi lontani dal romantico neurochirurgo che lo ha reso famoso. E nel 2026 è tornato protagonista in televisione con un ruolo sorprendente, quello di un sicario alle prese con una doppia vita e con una malattia che mette in crisi la sua stessa identità.

Patrick Galen Dempsey nasce il 13 gennaio 1966 a Lewiston, nel Maine. La sua infanzia non è priva di difficoltà: gli viene diagnosticata la dislessia e la scuola diventa un ambiente nel quale non è sempre semplice sentirsi a proprio agio, ma nello sport trova un terreno in cui esprimersi, dedicandosi anche allo sci e arrivando a vincere competizioni locali. Parallelamente si avvicina al teatro. Una passione che inizialmente sembra quasi casuale,. Ancora adolescente si presenta a un'audizione a New York e nel 1985 arriva il debutto cinematografico con Catholic Boys.

Gli anni Ottanta lo vedono soprattutto protagonista di commedie adolescenziali e romantiche. Tra i titoli di quel periodo ci sono Playboy in prova, Meatballs - Porcelloni in vacanza, Seduttore a domicilio e Innamorati pazzi. È una gavetta importante, anche se il vero salto di popolarità arriverà molto più avanti. Prima di diventare Derek Shepherd, Dempsey costruisce una carriera fatta di cinema e televisione, alternando ruoli più o meno importanti. Recita, tra gli altri, in Virus letale, Scream 3, Tutta colpa dell'amore e in diversi progetti televisivi, compresi Will & Grace e The Practice - Professione Avvocati.

Patrick Dempsey in Memory of a Killer - Fonte: Fox

Poi, nel 2005, arriva la parte destinata a cambiare tutto. In Grey's Anatomy interpreta Derek Shepherd, brillante neurochirurgo e interesse sentimentale di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Il personaggio diventa rapidamente uno dei pilastri del medical drama e Dempsey conquista una popolarità internazionale che travalica il successo della serie. Il cinema, però, continua a chiamarlo. Nel 2007 è nel cast di Come d'incanto, nei panni di Robert Philip, accanto ad Amy Adams, e nello stesso anno recita in Freedom Writers con Hilary Swank. Seguono Un amore di testimone, Appuntamento con l'amore e Transformers 3.

La sua immagine pubblica cresce insieme alla fama. Nel 2007 People lo inserisce ai vertici della sua tradizionale classificae Dempsey diventa anche testimonial di Versace. Nel 2015 arriva la svolta più difficile per il pubblico: Patrick Dempsey lascia Grey's Anatomy. Derek Shepherd muore in seguito a un incidente stradale e il personaggio esce definitivamente dalla narrazione principale. Dempsey è però decisoNegli anni successivi continua a lavorare al cinema, comparendo anche in Bridget Jones's Baby, Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti e, più recentemente, in Ferrari di Michael Mann.

Parallelamente, la televisione torna a essere centrale. Nel 2018 è protagonista della miniserie La verità sul caso Harry Quebert, mentre tra il 2020 e il 2022 recita nella serie italiana Diavoli, al fianco di Alessandro Borghi. Ma il suo percorso televisivo non si ferma qui: nel 2024-2025 Dempsey entra nel cast di Dexter: Original Sin, prequel della celebre saga dedicata a Dexter Morgan. Interpreta Aaron Spencer, capitano della squadra omicidi di Miami Metro. È un ruolo molto distante da Derek Shepherd e rappresenta un'altra occasione per l'attore di dimostrare di poter interpretare figure più ambigue e meno rassicuranti. In un'intervista a Parade del dicembre 2024, parlando proprio della nuova esperienza con Dexter, Dempsey sottolineava quanto fosse interessante confrontarsi con un personaggio diverso dai suoi ruoli più conosciuti.

E proprio questa sembra essere diventata una delle caratteristiche della sua fase più recente: non ripetere il passato, ma cercare personaggi capaci di metterlo alla prova. Cosa fa oggi Patrick Dempsey? La risposta arriva nel 2026. Patrick Dempsey è il protagonista di Memory of a Killer, thriller di FOX nel quale interpreta Angelo Doyle, un uomo apparentemente ordinario che conduce una vita familiare tranquilla mentre nasconde un'attività decisamente più pericolosa: è un sicario professionista.

Il problema è che. La sua doppia esistenza diventa quindi sempre più difficile da gestire, mentre i segnali di un Alzheimer a esordio precoce mettono in discussione la sua capacità di controllare entrambe le vite. La serie prende ispirazione dal film belga del 2003 De Zaak Alzheimer. Il ruolo è particolarmente significativo perché permette a Dempsey di abbandonareIn un'intervista a Parade, l'attore ha spiegato di essere stato attirato proprio dalla complessità del personaggio e dalla possibilità di mettere in scena due identità profondamente differenti.

E la scommessa ha funzionato: la prima stagione di dieci episodi è terminata nell'aprile 2026 e FOX ha già rinnovato Memory of a Killer per una seconda stagione. Dunque, oggi Patrick Dempsey non è affatto un attore rimasto fermo al passato. Al contrario, è tornato al centro della televisione americana con un personaggio molto più oscuro e tormentato rispetto a Derek Shepherd.