Patrick Stewart, rivelata la causa della morte: la malattia che ha colpito l'attore a 86 anni
Patrick Stewart è morto a 86 anni dopo una battaglia contro l'Alzheimer e la demenza a corpo di Lewy. L'attore di Star Trek e X-Men si è spento a Los Angeles.
Patrick Stewart si è spento nella sua casa di Los Angeles dopo una battaglia contro l'Alzheimer e la demenza a corpo di Lewy. L'annuncio è arrivato giovedì attraverso un comunicato pubblicato sull'account Instagram ufficiale dell'attore, nel quale la famiglia ha condiviso i dettagli di quella che hanno definito una "breve e toccante battaglia" contro queste devastanti patologie neurodegenerative. Aveva 86 anni. Nel messaggio, i familiari hanno specificato che al posto dei fiori, chi desidera onorare la memoria dell'attore può effettuare donazioni al Johns Hopkins Alzheimer's Disease Research Center Fund e all'Alzheimer's Foundation of America Caregiver Resources, due organizzazioni in prima linea nella ricerca e nell'assistenza ai malati e alle loro famiglie.
L'attore britannico era universalmente riconosciuto per aver interpretato il Capitano Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Generation", ruolo che ha ripreso in quattro film della saga, tra cui "Star Trek: Insurrection" del 1998 e "Star Trek: Nemesis" del 2002. Ma per milioni di spettatori in tutto il mondo, Stewart era anche il Professor Charles Xavier della serie cinematografica degli X-Men, personaggio che ha incarnato dal 2000 per oltre un quarto di secolo. Marvel Studios ha condiviso giovedì un messaggio di cordoglio, definendosi "devastata" dalla perdita. "Stewart ha debuttato come Professor X nel 2000 con 'X-Men', dove ha incarnato la compostezza, la classe e la saggezza dell'amato mutante telepatico e mentore degli X-Men", recita il comunicato. "Per più di 25 anni ha portato gravità e profondità al ruolo, conquistando fan in tutto il mondo e contribuendo a trasformare per sempre la narrazione dei supereroi. Sir Patrick Stewart lascia un'impronta culturale e un'eredità indelebili".
In un'intervista rilasciata a luglio, Stewart aveva riflettuto sulla riduzione delle opportunità lavorative legate all'età. "Detto questo, continuo a ricevere offerte interessanti e amo essere sfidato da nuovi lavori, come dare la voce a una testa di maiale nella brillante nuova serie di Riz Ahmed, 'Bait'", aveva dichiarato a TV Insider. E aveva aggiunto una frase che ora suona come un testamento artistico: "Non riesco a immaginare di 'ritirarmi' ufficialmente. Sarò sempre e per sempre un attore". Oltre alla carriera cinematografica e televisiva, Stewart era anche un acclamato interprete shakespeariano, membro della Royal Shakespeare Company dal 1966. Un percorso artistico che gli era valso il cavalierato dalla Regina Elisabetta II nel 2010 per i suoi servizi al teatro.