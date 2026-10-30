Patrick Stewart se n'è andato, ma la sua arte resta: i 5 ruoli imperdibili della star britannica

Pubblicazione: 30 ottobre alle 09:33

Patrick Stewart ci ha lasciati a 86 anni, portando con sé un'eredità artistica che attraversa quattro decenni di cinema, televisione e teatro. Dal palcoscenico shakespeariano alle galassie lontane di Star Trek, passando per mondi distopici e mutanti in fuga, l'attore britannico ha costruito una carriera capace di ridefinire cosa significhi essere un'icona contemporanea. Stewart è stato molto di più, un camaleonte in grado di passare dall'eroe al villain con la stessa naturalezza con cui recitava i versi del Bardo.





1. Star Trek: Primo Contatto

, quelli che hanno dimostrato quanto un grande attore possa elevare qualsiasi materiale, trasformando blockbuster e film indipendenti in esperienze memorabili. Questi sono, quelli che continueranno a essere scoperti e amati da chi verrà dopo di noi.

Star Trek: Primo Contatto del 1996 rappresenta forse l'apice cinematografico del Captain Jean-Luc Picard. Diretto da Jonathan Frakes e scritto da Brannon Braga e Ronald D. Moore, il film vede Stewart confrontarsi con i Borg, nemici implacabili che incarnano il trauma personale del capitano. Dopo sette stagioni televisive e diversi film, Primo Contatto offre a Stewart la possibilità di scavare nelle profondità psicologiche del personaggio, rivelando un leader ossessionato dalla vendetta e dalla paura di perdere nuovamente se stesso.



La performance è shakespeariana nel senso più puro del termine: Stewart porta sullo schermo un conflitto interiore che esplode in monologhi potenti e momenti di vulnerabilità che smentiscono l'immagine del capitano sempre composto. La battaglia contro i Borg diventa metafora della lotta contro i propri demoni, e Stewart riesce a rendere credibile ogni passaggio emotivo, dal comando autoritario alla disperazione più nera. È un ruolo che richiede presenza fisica, intensità drammatica e la capacità di reggere sulle spalle un franchise intero. Stewart lo fa sembrare naturale.

Logan del 2017 porta il Professor Charles Xavier in territorio completamente nuovo. Diretto da James Mangold e interpretato accanto a Hugh Jackman e alla giovane Dafne Keen, Stewart costruisce un ritratto devastante della vecchiaia e del declino mentale. Il Charles Xavier di Logan non è il leader visionario degli X-Men: è un uomo anziano afflitto da una malattia neurodegenerativa, i cui poteri rappresentano ora una minaccia mortale per chi gli sta intorno.



Stewart affronta il ruolo senza filtri, mostrando la fragilità fisica e mentale del personaggio con una sincerità che spezza il cuore. Ogni scena è permeata dal senso di perdita: la perdita delle facoltà mentali, della dignità, del mondo che Xavier aveva contribuito a costruire. Il film funziona come western crepuscolare, e Stewart interpreta il suo personaggio con la stessa gravitas di un vecchio pistolero consapevole che il suo tempo è finito. Non ci sono momenti eroici facili, solo la crudezza di un'esistenza ridotta ai minimi termini. È un'interpretazione coraggiosa, lontana anni luce dall'immagine rassicurante del mentore saggio.

3. Green Room

Green Room del 2015 dimostra la volontà di Stewart di sovvertire completamente la propria immagine pubblica. Nel thriller claustrofobico di Jeremy Saulnier, l'attore interpreta Darcy Banker, leader spietato di un movimento neonazista che tiene in ostaggio una band punk testimone dei suoi crimini. Affiancato da Anton Yelchin, Imogen Poots e Alia Shawkat, Stewart costruisce un villain terrificante proprio perché controllato, metodico, quasi distaccato nella sua violenza.





4. Macbeth (2010)

Niente urla o scenate:. È un contro-casting brillante che ribalta decenni di ruoli eroici, dimostrando che Stewart poteva essere altrettanto convincente nel rappresentare il male banale, quello che si nasconde dietro parole calme e decisioni spietate.proprio per il suo understatement letale.

Il Macbeth del 2010, adattamento BBC della produzione del Chichester Festival Theatre diretto da Rupert Goold, riporta Stewart alle radici teatrali che hanno forgiato la sua tecnica attoriale. Ambientato in un'atmosfera horror quasi sovietica, questo Macbeth trasforma il classico shakespeariano in un incubo visivo dove la paranoia e la tirannide divorano il protagonista dall'interno.



Stewart porta sullo schermo tutta la sua esperienza con i versi del Bardo, ogni battuta pronunciata con una precisione ritmica che ne esalta la musicalità senza sacrificare il significato. Il suo Macbeth è un uomo che osserviamo disintegrarsi in tempo reale, mentre l'ambizione e le profezie delle streghe lo conducono verso l'autodistruzione. La performance è un masterclass di controllo vocale, gestualità e presenza scenica, capace di riempire lo schermo con la stessa intensità che aveva riempito i palcoscenici per decenni. È la dimostrazione che l'arte di Stewart non conosceva confini tra medium: teatro, cinema e televisione erano solo strumenti diversi per lo stesso mestiere.

Dune del 1984 rappresenta l'inizio dell'amore tra Patrick Stewart e la fantascienza. Nel film cult di David Lynch, adattamento complesso e visionario del romanzo di Frank Herbert, Stewart interpreta Gurney Halleck, il mentore guerriero e musicista di Paul Atreides. Affiancato da Kyle MacLachlan, Francesca Annis e persino Sting, Stewart porta autorevolezza e calore a un personaggio che avrebbe potuto essere ridotto a semplice spalla.



Con il senno di poi, Dune assume un significato quasi profetico: è il film che introduce Stewart al genere che avrebbe definito la sua carriera. Gurney Halleck non è il protagonista, ma Stewart riesce a renderlo memorabile con pochi tratti essenziali: la lealtà assoluta, il coraggio in battaglia, l'animo poetico nascosto sotto l'armatura. È un lavoro di caratterizzazione economico ma efficace, quello di un attore che sa esattamente quali note suonare per far risaltare un personaggio. Senza Dune forse non avremmo avuto il Captain Picard che conosciamo.



Rivedere questi film oggi significa confrontarsi con un maestro del mestiere, qualcuno che sapeva esattamente come modulare la voce, come riempire un silenzio, come trasformare una battuta scritta in qualcosa che sembrava nato spontaneamente in quel momento. È il tipo di presenza sullo schermo che non si improvvisa: si costruisce attraverso decenni di palcoscenico, di errori, di continuo affinamento della tecnica.