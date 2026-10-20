Patrizia Pellegrino, cosa fa oggi? Dal Grande Fratello Vip al ritorno della musica: la nuova vita della showgirl

Pubblicazione: 20 ottobre alle 16:36

C'è stato un tempo in cui bastavano le prime note di Beng!!! per riconoscere immediatamente la voce e l'energia di Patrizia Pellegrino. Era il 1981, gli anni della televisione spensierata e delle sigle destinate a entrare nella storia. Oggi, a distanza di oltre quattro decenni, quella canzone torna a risuonare nelle discoteche, dimostrando che alcuni successi possono trovare una seconda vita anche quando sembra che la loro stagione sia ormai finita. Ma che cosa fa oggi Patrizia Pellegrino? L'attrice, cantante e conduttrice non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Al contrario, continua a esplorare strade differenti, tra televisione, palcoscenico e musica, con una nuova attenzione per il repertorio dance che l'aveva resa popolare all'inizio della sua carriera.

Una delle novità più sorprendenti del suo percorso recente arriva dalla Germania. Venerdì 9 ottobre 2026, Patrizia Pellegrino si è esibita all'in occasione della festa per i cinque anni del party ELSI, un appuntamento legato alla riscoperta dell'Italo disco. Davanti a un pubblico, tra cui Beng!!!, Matta-Ta e Musica Spaziale. Un repertorio nato in un'altra epoca che oggi incontra nuovi ascoltatori, attratti dal fascino sonoro degli anni Ottanta e dalla riscoperta delle produzioni dance italiane.

La serata berlinese ha rappresentato anche l'occasione per lavorare a nuove versioni dei suoi vecchi successi, rielaborati in una veste più contemporanea. Un progetto che potrebbe avvicinare quelle canzoni a un pubblico diverso da quello che le aveva conosciute al loro debutto.Sui social, Pellegrino ha raccontato la propria emozione dopo l'esibizione, ringraziando chi ha contribuito a riportare in primo piano la sua musica. Ha descritto una notte intensa, trascorsa davanti a ragazzi entusiasti, sottolineando quanto l'accoglienza ricevuta l'avesse colpita. Il suo racconto restituisce l'immagine di un'artista sorpresa e felice di ritrovare, attraverso le proprie canzoni, un legame con gli spettatori.

Nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, Patrizia Pellegrino si avvicina allo spettacolo quando è ancora adolescente. Nel 1977, a soli quindici anni, debutta al cinema con Onore e guapparia, film diretto da Tiziano Longo. È il primo passo di una carriera destinata a svilupparsi su più fronti.

Dopo le prime esperienze televisive nelle emittenti locali, approda a programmi di maggiore visibilità. Compare accanto a Peppino di Capri in Odeon. Tutto quanto fa spettacolo e viene scelta da Luca De Filippo per interpretare la protagonista della fiction Petrosinella. In quegli anni costruisce anche un'immagine pubblica audace, posando per riviste come Playboy e Playmen. La notorietà cresce soprattutto negli anni Ottanta, quando. Conduce programmi come Chewing gum show, al fianco di Maurizio Micheli, Night and Day, Chi tiriamo in ballo e Il piacere dell'estate. La sua presenza scenica, unita alla capacità di alternare conduzione, recitazione e canto, le permette di non rimanere confinata in un solo ruolo.

Negli anni Novanta continua a lavorare in televisione, conducendo le puntate pomeridiane del Cantagiro nel 1991 e affiancando Osvaldo Bevilacqua a Sereno variabile dal 1993. Parallelamente, sceglie di dedicare maggiore spazio al teatro, un ambiente che le consente di misurarsi con personaggi e registri interpretativi differenti.

Il percorso musicale di Patrizia Pellegrino comincia nel 1981, quando Corrado la lancia con Beng!!!, sigla del programma televisivo Gran Canal. Il singolo ottiene un risultato significativo per una canzone legata all'intrattenimento televisivo, raggiungendo il diciannovesimo posto nella classifica di vendita pubblicata dalla rivista Musica e dischi. Negli anni successivi arrivano altri brani, tra cui Matta-Ta, oltre all'EP Chiamami Patrizia, pubblicato nel 1986. Nel 1994 esce il suo primo album omonimo, mentre nel 2005 pubblica Patrizia è, raccolta di reinterpretazioni di celebri canzoni napoletane.

La musica, quindi,, ma una componente importante di un'attività artistica che ha attraversato generi e linguaggi diversi. Il rinnovato interesse per l'Italo disco offre oggi l'opportunità di riscoprire proprio questa parte del suo passato. La televisione continua a essere una presenza costante nella vita professionale di Pellegrino. Nel 2004 partecipa alla seconda edizione de L'isola dei famosi, ma la sua avventura termina durante la settima puntata, quando viene eliminata con il 43% dei voti.

Negli anni seguenti alterna nuove esperienze televisive al lavoro teatrale. Nel 2010 conduce Botteghe e mestieri sul canale Leonardo e, nel 2019, presenta Una cabina per due su Marcopolo. Nel 2021 torna sotto i riflettori dei reality entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, dove il pubblico ha modo di conoscerla anche al di fuori dei ruoli interpretati sul palcoscenico. Nel novembre 2024 conduce Viaggi diVini, programma disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Nel marzo 2025 partecipa inoltre a Ne vedremo delle belle, il talent show di Rai 1 che riunisce protagoniste dello spettacolo in una competizione dedicata alle loro capacità artistiche.

Anche la sfera personale ha avuto un peso importante nella storia di Patrizia Pellegrino. Dal matrimonio con Pietro Antisari Vittori sono nati Tommaso e Arianna. La coppia ha perso Riccardo, morto quando aveva appena dieci giorni di vita. Ha raccontato poco tempo a Verissimo:

Lui ci ha lasciato appena nato, per cui non abbiamo avuto neanche il tempo di incontrarlo. Mi sono sentita morire con lui. Mia madre Elena fu l’unica a vederlo ancora in vita. Ogni tanto le chiedo ancora oggi com’era Riccardo, che è sempre nell’appello dei miei figli. È stato un momento talmente drammatico che sono caduta in una profonda depressione

In seguito, la showgirl ha adottato in Russia Gregory, una vicenda raccontata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Nel 2005 ha sposato l'imprenditore; la relazione si è conclusa con la separazione nel 2013.

Il ritorno sul palco berlinese fa pensare che la musica potrebbe ritagliarsi nuovamente uno spazio significativo nella sua attività. Le nuove versioni dei brani storici, se accompagnate da un progetto discografico o da altre esibizioni, potrebbero trasformare la riscoperta di Beng!!! in una nuova fase professionale.