Patrizia Reggiani ricoverata in terapia intensiva dopo un malore improvviso: cosa è successo a Riccione

Pubblicazione: 09 agosto alle 09:15

Patrizia Reggiani, 77 anni, si trova ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini dopo essere stata colpita da un malore improvviso durante una vacanza a Riccione. La donna, nota alle cronache italiane come la "Vedova Nera" per essere stata condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, resta attualmente in prognosi riservata mentre i medici conducono gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell'accaduto.

L'episodio si è verificato nella mattinata di, mentresi trovava nella terrazza della suite dell'hotel quattro stelle dove alloggiava. Era arrivata nella, accompagnata dalla sua assistente personale, con l'intenzione di trascorrere un paio di settimane di relax., probabilmente mentre si godeva il panorama e prendeva il sole, la situazione è precipitata improvvisamente. Aè stata proprio l'assistente che si trovava con lei, che ha immediatamente chiesto aiuto al personale dell'albergo.

La prontezza nell'allertare i soccorsi è stata determinante: un'ambulanza ha raggiunto rapidamente l'hotel e, dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Infermi. Da quel momento, Reggiani è costantemente assistita dall'équipe medica del reparto di terapia intensiva. Le cause del malore non sono ancora state chiarite con certezza. Tra le ipotesi al vaglio dei medici, tutte ancora da verificare attraverso gli accertamenti in corso, figura anche quella di una possibile prolungata esposizione al caldo e al sole nelle ore più calde della giornata.

La situazione è apparsa da subito critica, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva e da mantenere la donna sotto stretta osservazione medica. Nata a Vignola, in provincia di Modena, il 2 dicembre 1948, Patrizia Reggiani è un nome che ha segnato la cronaca italiana degli ultimi decenni. Entrò giovanissima nell'alta società milanese e nel 1972 sposò Maurizio Gucci, nipote del fondatore della celebre maison di moda, entrando così in una delle famiglie simbolo del lusso italiano.

Per anni la coppia ha vissuto tra, frequentando gli ambienti dell'alta società internazionale. Dal matrimonio nacquero due figlie,. La sua vita cambiò radicalmente il, quandodavanti al suo ufficio di via Palestro a Milano. Due anni dopo,, grazie alle indagini della Criminalpol,venne arrestata con l'accusa di essere la mandante dell'omicidio.

Fu condannata a 26 anni di reclusione e rimase in carcere per circa 17 anni, tornando in libertà nel 2016 grazie alla buona condotta. Nel 2017 ha terminato di scontare la condanna. Negli anni successivi alla scarcerazione, Patrizia Reggiani è tornata più volte sotto i riflettori, anche grazie al rinnovato interesse mediatico sulla sua storia. La vicenda del delitto Gucci è stata oggetto di documentari, inchieste televisive e, più recentemente, anche di una trasposizione cinematografica, House of Gucci di Ridley Scott, che ha riportato l'attenzione internazionale su una delle pagine più controverse della cronaca italiana.