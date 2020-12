LEGGI ANCHE: Paul W S Anderson non è interessato a un sequel o alla serie tv di Punto di non ritorno

, Event Horizon in originale, è forse il film da sempre più discusso difondamentalmente perché, dai giorni in cui arrivò al cinema nel 1997 ottenendo uno scarso successo commerciale, è poi diventato un vero e proprio cult. Tanto che, da tempo, i fan sperano che possa arrivare in home video una versione director’s cut della pellicola di Paul W S Anderson che venne pesantemente ritoccata dallo studio in fase di release cinematografica. L’anno prossimo, negli Stati Uniti, Punto di non ritorno dovrebbe uscire in home video con la Paramount anche se questa nuova edizione non proporrà alcun minutaggio aggiuntivo o montaggio alternativo.

Cinemablend ha recentemente parlato col regista durante il junket virtuale di Monster Hunter (al quale abbiamo partecipato anche noi di BadTaste) e, durante la chiacchierata, si è parlato anche della famigerata director’s cut del film:

Ci sono pezzetti e pezzettini di Punto di non ritorno che, ogni tanto, scappano fuori, magari in una VHS qua e là. Credo però che, sfortunatamente, la maggior parte di quello che è stato tolto dal film sia andato perso. Ci sarebbe una sola maniera per ricreare il montaggio ormai perduto di Punto di non ritorno, quello che avevo proposto allo studio ed era stato rifiutato perché rimasero spaventati dal suo essere troppo estremo: girare nuovo materiale. E chi può dire cosa accadrà in quest’epoca fatta di Snyder Cut? Dai Paramount, fatti avanti, ho solo bisogno di un po’ di budget e poi posso girare quello che mi serve con Joely Richardson, Lawrence Fishburne e Jason Isaacs. Un po’ di de.age digitale e possiamo girare tutto.

Qualche mese fa, è stato reso noto che Amazon svilupperà una serie tv basata sul film di fantascienza Punto di non ritorno (Event Horizon). Il film del 1997 era diretto da Paul W. S. Anderson, e si svolgeva a bordo di un’astronave sulla quale l’equipaggio sperimentava una serie di situazioni orrorifiche. A curare questo nuovo adattamento targato Amazon Prime Video sarà Adam Wingard, regista di Blair Witch e The Guest.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una versione di Punto di non ritorno più aderente alla visione originale del regista Paul W S Anderson? Ditecelo nei commenti!