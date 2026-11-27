Pubblicazione: 27 novembre alle 16:29

Todd Barbee è uno di quei nomi che probabilmente non dicono molto al grande pubblico, eppure la sua voce ha accompagnato milioni di famiglie americane durante le festività del Ringraziamento. Fu lui a interpretare Charlie Brown in A Charlie Brown Thanksgiving, lo speciale animato dei Peanuts trasmesso per la prima volta su CBS nel novembre 1973. Oltre cinquant'anni dopo, durante un'intervista al programma Nostalgia Tonight with Joe Sibilia, l'attore ha raccontato un particolare sorprendente, ha iniziato a ricevere i compensi residuali per il suo lavoro soltanto sei anni fa, dopo decenni di repliche e sfruttamento televisivo dello speciale.

Barbee ha precisato di non avere particolari risentimenti, anche perché all'epoca era stato pagato molto bene., nella quale lei vive ancora oggi. I pagamenti residuali arrivati negli ultimi anni, pur non essendo particolarmente elevati, rappresentano un'ulteriore entrata e un riconoscimento per un lavoro realizzato quando era giovanissimo. La sua vicenda riflette anche le diverse regole contrattuali dell'industria televisiva degli anni Settanta, quando le successive trasmissioni di un'opera non garantivano necessariamente ulteriori guadagni agli interpreti.

Il rapporto di Barbee con i Peanuts era iniziato prima ancora di ottenere il ruolo di Charlie Brown. Nel 1966 aveva sostenuto un provino per It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, lo speciale di Halloween, senza essere selezionato. Suo padre lavorava per Lee Mendelson, produttore televisivo coinvolto nella realizzazione degli speciali. Tra il 1972 e il 1974, l'attore riuscì a interpretare il protagonista in cinque produzioni: You're Not Elected, Charlie Brown, There's No Time for Love, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving, It's the Easter Beagle, Charlie Brown e It's a Mystery, Charlie Brown.

Tra questi lavori, lo speciale del Ringraziamento è diventato uno degli appuntamenti più amati dal pubblico americano. La storia racconta il pranzo improvvisato organizzato da Charlie Brown per i suoi amici, con un menu decisamente insolito composto da popcorn, toast e caramelle. Una scena semplice, che celebra l'amicizia e la spontaneità, contribuendo a rendere l'opera un classico capace di attraversare le generazioni. Oggi lo speciale è disponibile in streaming su Apple TV, che nel 2020 ha acquisito i diritti esclusivi dei contenuti Peanuts, interrompendo la tradizione delle trasmissioni gratuite sui network generalisti.

La storia di Todd Barbee riporta l'attenzione anche sui diritti economici degli attori e, in particolare, di chi lavora nel doppiaggio e nell'animazione.o per la distribuzione su nuovi canali. Nel corso dei decenni, le battaglie sindacali, tra cui quelle della Screen Actors Guild, hanno contribuito a introdurre maggiori tutele e a rendere i residual payments una componente abituale dei contratti del settore. Chi aveva lavorato prima di questi cambiamenti, non sempre ha potuto beneficiare delle nuove garanzie.

Nonostante i cinquant'anni trascorsi prima di ricevere ulteriori compensi, Barbee guarda alla sua esperienza senza amarezza. Il ricordo più concreto resta la possibilità di aver aiutato sua madre a comprare una casa grazie al lavoro svolto da bambino. La sua voce continua a vivere in uno speciale che ogni anno raggiunge nuovi spettatori, dimostrando quanto un'interpretazione realizzata in pochi anni possa lasciare un segno duraturo nella cultura popolare. Dietro il Charlie Brown che milioni di persone riconoscono c'è ancora il contributo di un giovane attore che, senza immaginarlo, sarebbe diventato parte della storia dei Peanuts.