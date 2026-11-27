Peanuts, la rivelazione di Todd Barbee dopo 50 anni: il segreto mai svelato sulla voce di Charlie Brown
Todd Barbee, storica voce di Charlie Brown nei Peanuts, rivela un retroscena sorprendente sui compensi ricevuti dopo oltre 50 anni.
Todd Barbee è uno di quei nomi che probabilmente non dicono molto al grande pubblico, eppure la sua voce ha accompagnato milioni di famiglie americane durante le festività del Ringraziamento. Fu lui a interpretare Charlie Brown in A Charlie Brown Thanksgiving, lo speciale animato dei Peanuts trasmesso per la prima volta su CBS nel novembre 1973. Oltre cinquant'anni dopo, durante un'intervista al programma Nostalgia Tonight with Joe Sibilia, l'attore ha raccontato un particolare sorprendente, ha iniziato a ricevere i compensi residuali per il suo lavoro soltanto sei anni fa, dopo decenni di repliche e sfruttamento televisivo dello speciale.
Il rapporto di Barbee con i Peanuts era iniziato prima ancora di ottenere il ruolo di Charlie Brown. Nel 1966 aveva sostenuto un provino per It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, lo speciale di Halloween, senza essere selezionato. Suo padre lavorava per Lee Mendelson, produttore televisivo coinvolto nella realizzazione degli speciali. Tra il 1972 e il 1974, l'attore riuscì a interpretare il protagonista in cinque produzioni: You're Not Elected, Charlie Brown, There's No Time for Love, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving, It's the Easter Beagle, Charlie Brown e It's a Mystery, Charlie Brown.
Tra questi lavori, lo speciale del Ringraziamento è diventato uno degli appuntamenti più amati dal pubblico americano. La storia racconta il pranzo improvvisato organizzato da Charlie Brown per i suoi amici, con un menu decisamente insolito composto da popcorn, toast e caramelle. Una scena semplice, che celebra l'amicizia e la spontaneità, contribuendo a rendere l'opera un classico capace di attraversare le generazioni. Oggi lo speciale è disponibile in streaming su Apple TV, che nel 2020 ha acquisito i diritti esclusivi dei contenuti Peanuts, interrompendo la tradizione delle trasmissioni gratuite sui network generalisti.
Nonostante i cinquant'anni trascorsi prima di ricevere ulteriori compensi, Barbee guarda alla sua esperienza senza amarezza. Il ricordo più concreto resta la possibilità di aver aiutato sua madre a comprare una casa grazie al lavoro svolto da bambino. La sua voce continua a vivere in uno speciale che ogni anno raggiunge nuovi spettatori, dimostrando quanto un'interpretazione realizzata in pochi anni possa lasciare un segno duraturo nella cultura popolare. Dietro il Charlie Brown che milioni di persone riconoscono c'è ancora il contributo di un giovane attore che, senza immaginarlo, sarebbe diventato parte della storia dei Peanuts.