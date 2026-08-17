Pechino Express 2027, cambia tutto: nuova rotta, coppia da MasterChef e il mistero degli inviati

Pubblicazione: 17 agosto alle 09:52

Il viaggio di Pechino Express 2027 non è ancora iniziato, ma la nuova edizione promette già scintille tra imprevisti, slittamenti e clamorosi colpi di scena. L'adventure game più amato della televisione italiana sta definendo i contorni della sua prossima ed entusiasmante edizione, ponendo le basi per un'avventura che promette di rinnovare la narrazione e di conquistare il pubblico con dinamiche inedite e concorrenti iconici. La prima vera grande novità riguarda la tabella di marcia della produzione.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, le riprese della trasmissione, inizialmente previste per l'inizio dell'autunno, sono state ufficialmente posticipate a novembre. A determinare questo slittamento sarebbe stato un infortunio che ha colpito il conduttore storico del programma, Costantino Della Gherardesca. La produzione ha preferito attendere il completo recupero del presentatore, considerato il perno insostituibile dello show

Fortunatamente per i fan, la variazione del calendario delle registrazioni non impatterà sulla messa in onda televisiva, che resta confermata per la primavera del 2027. Mentre si attendono le prime riprese, i casting sono entrai nel vivo. La volontà degli autori appare chiara: reclutare personaggi dalla forte riconoscibilità televisiva e creare accoppiamenti esplosivi capaci di generare intrattenimento e grande spirito di competizione. Tra le voci più stuzzicanti sul nuovo cast spicca quella di una coppia proveniente dal mondo della cucina, direttamente da una delle scorse edizioni di MasterChef.

Sebbene non siano ancora trapelati i nomi dei due concorrenti, l’ingresso dei talentuosi e combattivi volti del cooking show aggiungerebbe un sapore del tutto nuovo alla gara. Inoltre, la produzione vorrebbe replicare la fortunata formula ironica vista di recente con gli "Spassusi" (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), gettando lo sguardo verso il mondo della comicità e in particolare verso i volti celebri del Tavolo di Fabio Fazio. Sul fronte del percorso, sembra ormai definita la destinazione geografica: le coppie si sfideranno lungo un'inedita rotta in Sud America, esplorando paesaggi mozzafiato, territori impervi e culture affascinanti.

A mantenere altissima l'attenzione èSi parla infatti di un imminente "colpo di scena" che potrebbe alterare gli equilibri narrativi a cui il pubblico è abituato, introducendo una novità sostanziale nel racconto della gara. Nelle prossime settimane sono attese le prime conferme ufficiali per scoprire chi accetterà la sfida dello zaino in spalla.