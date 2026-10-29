Pechino Express, da Rocco Siffredi alle sorelle Gregoraci: cast stellare per la nuova edizione

Pubblicazione: 29 ottobre alle 11:48

La macchina del reality adventure più amato d'Italia si rimette in moto. Pechino Express torna nel 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con una nuova edizione che promette di essere tra le più spettacolari di sempre. Questa volta il capitano Costantino della Gherardesca guiderà dieci coppie attraverso un percorso inedito e mozzafiato: la rotta dei due oceani, che attraverserà tre nazioni del Sud America - Cile, Argentina e Brasile - in un viaggio che taglierà il continente da ovest a est, dal Pacifico all'Atlantico. Tra i protagonisti della prossima edizione spicca sicuramente la coppia formata da Rocco Siffredi e Rózsa Tassi. Lui, 62 anni, è l'icona del cinema per adulti italiano più conosciuta al mondo, reduce dal successo della serie Supersex del 2024 che ha raccontato la sua vita con Alessandro Borghi nei suoi panni, e dal debutto nel cinema d'autore con il film Blue del 2026, dove ha mostrato le sue doti di attore drammatico.

Lei, 54 anni, è un'ex modella ungherese naturalizzata italiana, eletta Miss Ungheria nel 1990. Si sono sposati nel 1993 e da allora non si sono più lasciati, costruendo una famiglia con due figli, Lorenzo e Leonardo, oggi trentenni., a differenza del marito costantemente sotto i riflettori. Sarà interessante vedere come questa coppia solidissima, abituata a gestire dinamiche complesse tra vita pubblica e privata, affronterà le sfide estreme del programma.. Il duo modenese ha segnato la scena pop italiana degli anni Duemiladieci, conquistando una generazione di fan con hit che hanno scalato le classifiche e riempito palazzetti.. Due volti noti al grande pubblico italiano, che si metteranno in gioco in un contesto completamente diverso da quello delle loro abituali apparizioni televisive.. La prima ha origini albanesi, nata a Subiaco ma cresciuta a Genova, ha costruito una carriera solida tra televisione e tour musicali, ballando anche per Elodie, con cui è nata una storia d'amore. La seconda è diventata nota al grande pubblico come velina di Striscia la Notizia. La loro amicizia si è consolidata tra prove ed esibizioni, e sarà interessante vedere come la sintonia sviluppata sui palchi si tradurrà lungo le strade sudamericane.

Il mondo dei social media è rappresentato da Alessia Lanza e Andrea Fratino, due content creator amatissimi. Alessia, 26 anni, cresciuta tra le montagne piemontesi e trasferitasi a Milano, ha iniziato a creare contenuti a sedici anni diventando una delle creator più riconoscibili della sua generazione. Alterna leggerezza a riflessioni sulla salute mentale, ha pubblicato il libro Non è come sembra nel 2022 e conduce il podcast Mille Pare, approdato anche a Sanremo. Andrea, 25 anni, di Arluno, è diventato popolare dopo La Caserma nel 2021, sviluppando poi contenuti legati alla sua passione per il calcio e facendo parte dei Seven Sins, progetto YouTube che coinvolge una community giovane. Un grave incidente stradale nel 2021 lo ha segnato profondamente, avvicinandolo alla fede.





. Howe ha rappresentato l'Italia nelle competizioni internazionali, portando medaglie e prestigio al nostro paese. La sua presenza aggiunge il fattore competitività sportiva a un'edizione già molto variegata., tipico dei creator che hanno costruito un seguito fedele attraverso contenuti originali e fuori dagli schemi.rappresentano la community italo-cinese. Creator molto seguiti, portano una prospettiva culturale particolare in un programma che da sempre celebra l'incontro tra culture diverse.. Tutti volti molto popolari sui social, capaci di generare milioni di visualizzazioni con i loro contenuti e di dialogare con un pubblico giovane e attivo. Il Sud America offre una diversità di paesaggi, climi e culture che costringerà le coppie ad adattarsi continuamente. Dai deserti aridi del Cile settentrionale, dove temperature estreme e distese infinite metteranno alla prova la resistenza fisica, si passerà alle Ande, con le loro cime che superano i 6000 metri e i passi impervi dove l'aria si fa rarefatta.

Le pianure argentine regaleranno distanze infinite e paesaggi sconfinati, prima di arrivare alle cascate di Iguazù, uno spettacolo naturale tra i più impressionanti del pianeta, dove 275 cascate si estendono per quasi tre chilometri. Il Pantanal brasiliano rappresenterà un'altra sfida: la più grande zona umida tropicale del mondo, un ecosistema ricchissimo ma complesso da attraversare, dove convivono giaguari, caimani, anaconda e più di 650 specie di uccelli. Le antiche vie delle miniere d'oro racconteranno storie di febbre dell'oro e colonizzazione, prima dell'arrivo nella caotica e vibrante Rio de Janeiro, dove la rotta si concluderà tra spiagge iconiche e favelas piene di vita.





, con il suo mix di ironia britannica, osservazioni taglienti e quella capacità unica di creare tensione narrativa che ha reso Pechino Express un cult della televisione italiana.: far viaggiare persone comuni (più o meno) in condizioni straordinarie, con pochi soldi, dipendendo dalla generosità degli abitanti locali e affidandosi all'autostop.. Il mix di coppie selezionate garantisce dinamiche molto diverse: legami familiari consolidati come quello dei Siffredi o delle Gregoraci, amicizie messe alla prova come Benji e Fede o le ballerine, coppie di creator abituate a lavorare insieme ma non necessariamente a condividere situazioni di stress estremo.renderanno questa edizione particolarmente interessante da seguire.