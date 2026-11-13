"Pensavo passasse da solo": Paola Barale a Le Iene racconta il tumore e lancia un appello importante

Pubblicazione: 13 novembre alle 10:44

Un fastidio in gola. Niente di che, una di quelle cose che si liquidano con una pasticca al miele, magari dando la colpa all'aria condizionata troppo forte in ufficio o alla voce affaticata dopo una serata con gli amici. Paola Barale ha convissuto con quel disturbo per dodici mesi interi, rimandando, minimizzando, pensando che sarebbe passato da solo. Quando finalmente ha deciso di approfondire, gli accertamenti hanno rivelato una realtà ben più seria, un tumore alla gola provocato dal papillomavirus. Una diagnosi che ha trasformato quel fastidio apparentemente innocuo in una parentesi pesante della sua vita, come l'ha definita lei stessa nel servizio trasmesso da Le Iene il 12 novembre su Italia 1.

https://t.co/3fRZvrDRVo Il papilloma virus non riguarda solo le donne e non colpisce solo l’apparato genitale: Paola Barale lo ha scoperto sulla propria pelle. Gaston Zama l’ha seguita in un percorso tra medici, testimonianze e informazioni sul vaccino #LeIene https://t.co/tHCjQj1j6x — Le Iene (@redazioneiene) November 12, 2026

. Non per commuovere, ma per scuotere e raggiungere tutte quelle persone che oggi stanno rimandando una visita, proprio come aveva fatto lei., arrivata quando aveva solo 42 anni. Questa volta il racconto tocca corde ancora più profonde, quelle della malattia oncologica, della paura, ma anche della speranza e della guarigione.

Per combattere il tumore, la Barale si è affidata alla protonterapia, una forma di radioterapia di altissima precisione. A differenza della radioterapia tradizionale, questa tecnica utilizza fasci di protoni invece di raggi X, permettendo di colpire la massa tumorale con estrema accuratezza e risparmiando il più possibile i tessuti sani circostanti. Un percorso lungo e faticoso, tra sedute, attese ed esami da ripetere, che Paola può finalmente guardare alle spalle con serenità. Oggi i controlli sono puliti e quella parentesi pesante si è chiusa.

Nel servizio realizzato insieme alla Iena Gaston Zama, Paola ha messo al centro la storia più intima di tutte: la propria. Gli specialisti dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano hanno fornito informazioni sul papillomavirus umano, più noto con la sigla HPV. Il virus si trasmette attraverso i contatti intimi e può rimanere silente nell'organismo per anni, anche decenni. Non è un problema esclusivamente femminile, i tumori dell'orofaringe legati all'HPV sono più che raddoppiati negli ultimi trent'anni, soprattutto tra gli uomini.