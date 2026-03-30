Per tutti sarà sempre Annuccia di Un medico in famiglia: ma Eleonora Cadeddu ha compiuto 31 anni ed è irriconoscibile

Pubblicazione: 30 marzo alle 13:00

Due anni e mezzo, un provino per caso e vent'anni di fiction

La storia comincia con un equivoco, o qualcosa che ci assomiglia. Era il 1997 e la madre di Eleonora Cadeddu aveva accompagnato il figlio Michael a sostenere il provino per il ruolo di Ciccio nella nuova fiction Rai che si chiamava Un medico in famiglia. Eleonora era lì per caso, aveva due anni e mezzo, e quando i responsabili del casting la videro capirono immediatamente che il personaggio di Annuccia, la sorellina, l'avevano già trovato. Nata a Milano il 20 marzo 1995 da padre sardo, Pietro Cadeddu fantino professionista, e da madre altoatesina, era cresciuta a Roma e non aveva mai recitato in vita sua, il che è ovvio data l'età.

Una famiglia vera dentro una famiglia finta

: prima la bambina dai capelli rossi sul seggiolone, poi la ragazzina con i primi amori, poi l'adolescente che scopre di non essere la figlia biologica di Lele. Oggi ha, li ha compiuti il 20 marzo scorso e chiunque la incroci per strada senza sapere chi è non ci vede niente di quella bambina.

Il dato più interessante della storia di Eleonora Cadeddu non è il prima né il dopo, ma il durante: diciotto anni passati a fare avanti e indietro tra Cinecittà e la vita reale, con una sovrapposizione tra i due mondi che lei stessa ha descritto più volte come totale e non sempre semplice da gestire. "Ho cominciato la scuola durante le riprese del Medico 3" ha raccontato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. "La mia prima vacanza in Grecia era durante il Medico 8. La maturità l'ho presa mentre giravo il Medico 9." Invece degli anni, scandiva la vita per stagioni di una fiction. La "famiglia" del set era talmente presente da sovrapporsi a quella reale: Lino Banfi, che interpretava nonno Libero, per Eleonora era effettivamente un nonno fino all'età di dodici anni, le dava la paghetta settimanale, le comprava l'ovetto Kinder, era presente nella sua vita quotidiana ben al di là delle riprese.

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Cosa fa oggi, a 31 anni

: "Annuccia mi ha tolto sicuramente spensieratezza. Quando giravo, sapevo che alcune cose sarebbero passate in secondo piano — la gita scolastica, una festa di compleanno. In quella fase critica della vita in cui pensi solo alle uscite e agli amici, io avevo un'altra responsabilità."

La serie finì nel 2016 con la decima stagione, una undicesima era in opzione, poi posticipata, poi silenziosamente accantonata e Eleonora Cadeddu costruì la propria vita adulta su basi completamente diverse da quelle che il pubblico avrebbe immaginato. Niente cinema, niente fiction, niente red carpet. Ha studiato recitazione diplomandosi, ha frequentato la facoltà di lingue all'università, parla già due lingue oltre l'italiano, e soprattutto insegna teatro ai bambini nelle scuole, portando ai suoi alunni un mestiere che lei ha imparato vivendolo dall'interno prima ancora di capire cosa stesse facendo. È una scelta che dice molto sul rapporto che ha costruito con quella lunga esperienza: non una rottura, non un rifiuto, ma una reinterpretazione. Il set le ha dato qualcosa che vale la pena trasmettere, solo che preferisce farlo in una palestra di quartiere invece che davanti a una telecamera.

Sulla vita sentimentale è sempre stata riservata — "non è una cosa di cui amo parlare, però sì, sono felice" ha detto in un'intervista e sui social è presente ma senza l'ossessione per la visibilità che caratterizza gran parte dei suoi coetanei che vengono dal mondo dello spettacolo. Con gli ex colleghi di set è rimasta in contatto: sente Margot Sikabonyi che interpretava sua sorella Maria, Giulio Scarpati che era Lele, e naturalmente Lino Banfi, con cui il legame non si è mai veramente interrotto.

Il rapporto con Annuccia, invece, è quello con una vecchia amica: "Hai presente quelle persone con cui hai condiviso tantissimo e poi arriva la vita e ti porta su strade diverse? La vedo così, come una vecchia, cara amica, che non vedo da tanto tempo e a cui mi piacerebbe fare una telefonata." Non la rivede, non la insegue. Le basta sapere che c'è.

© Immagine Copertina Profilo Instagram Eleonora Cadeddu