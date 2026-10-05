Per un pugno di dollari, che fine ha fatto Marisol? Dopo il film ha cambiato completamente vita

Pubblicazione: 05 ottobre alle 17:25

Quando si pensa a Per un pugno di dollari, il primo volto che viene in mente è inevitabilmente quello di Clint Eastwood. Eppure, nel film di Sergio Leone c’è anche un personaggio femminile diventato parte della memoria del western italiano, Marisol. A interpretarla è Marianne Koch, attrice tedesca che negli anni Sessanta era già molto conosciuta in Germania. Dopo quell’esperienza cinematografica, però, la sua vita avrebbe preso una direzione completamente diversa. Koch, infatti, avrebbe lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a una professione lontanissima dal cinema.

Nel film di Sergio Leone,. È legata a Ramón Rojo, uno degli uomini più pericolosi della cittadina di San Miguel, ma la sua situazione è tutt’altro che libera, viene infatti tenuta con Ramón attraverso una forma di ricatto che coinvolge anche la sua famiglia. Joe, il pistolero interpretato da Clint Eastwood, decide di intervenire e riesce a liberarla, aiutandola a tornare dal marito e dal figlio.

Dietro quel volto che il pubblico associa oggi soprattutto al western di Sergio Leone c’era dunque un’attrice con una carriera già avviata. Koch aveva lavorato nel cinema dagli anni Cinquanta e aveva raggiunto una notevole popolarità in Germania. Per un pugno di dollari rappresentò una delle sue esperienze più conosciute anche a livello internazionale, ma non sarebbe stato l’ultimo capitolo della sua vita professionale nel senso più ampio del termine. La scelta arrivò infatti qualche anno dopo, quando decise di chiudere con la recitazione.

Nel 1971 Marianne Koch lasciò definitivamente il cinema per riprendere gli studi di medicina, che aveva abbandonato negli anni Cinquanta. La decisione segnò una svolta completa, invece di continuare davanti alle telecamere, l’attrice tornò sui libri con l’obiettivo di costruirsi una nuova carriera. Nel 1974 arrivò la laurea e Koch iniziò così il suo percorso nel campo medico, fino a lavorare come specialista in medicina interna a Monaco di Baviera.

La sua seconda vita professionale sarebbe durata molti anni, Marianne Koch ha esercitato come medico internista a Monaco fino al 1997. È proprio questo il dettaglio che rende particolarmente sorprendente la storia dell’interprete di Marisol, dopo essere stata accanto a Clint Eastwood in uno dei film destinati a cambiare il western, scelse di allontanarsi completamente dal set. E così, mentre Per un pugno di dollari continuava a diventare un classico del cinema di Sergio Leone,

La parabola di Marianne Koch racconta quindi una trasformazione insolita persino per il cinema, da attrice di successo a medico specialista. Il suo nome resta legato soprattutto a Marisol, uno dei personaggi femminili più riconoscibili del film, ma la sua storia non si è fermata a quel ruolo. La scelta di lasciare la recitazione nel 1971 e di completare gli studi di medicina dimostra quanto fosse diversa la strada che aveva deciso di intraprendere dopo gli anni trascorsi davanti alla macchina da presa. Il fascino di Per un pugno di dollari continua a resistere nel tempo. Nel 2024, infatti è stato annunciato un progetto di remake del classico di Sergio Leone, prodotto da Euro Gang Entertainment insieme allo storico produttore Enzo Sisti e alla Jolly Film, la società che aveva prodotto anche l'originale del 1964.