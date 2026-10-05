Per un pugno di dollari, la verità sulle location: ecco dove furono girate davvero le scene del film

Pubblicazione: 05 ottobre alle 17:10

Per un pugno di dollari sembra trasportare lo spettatore nel selvaggio West, ma Sergio Leone non dovette mai arrivare negli Stati Uniti per ricrearlo. Il film del 1964 con Clint Eastwood fu realizzato soprattutto in Spagna, scelta dettata anche dalle risorse limitate a disposizione della produzione. Tra Madrid e Almería, paesaggi desertici, villaggi western e strutture esistenti diventarono così il Messico e il West immaginati dal regista. Alcune di quelle location sono ancora riconoscibili, mentre altre sono scomparse quasi del tutto. Ecco dove furono girate davvero le scene più celebri.

, a circa 37 chilometri da Madrid. Qui Leone fece prendere forma alla cittadina contesa tra Rojo e Baxter, con la strada principale, abitazioni, edifici pubblici e spazi pensati per le sparatorie. Anche le sequenze notturne ambientate nel cimitero furono realizzate nella stessa zona., appartenevano realmente alla Sierra de Hoyo. Il set, però, non fu l'unica soluzione adottata dalla produzione,, compresi materiali provenienti da produzioni precedenti, mentre gli interni furono realizzati anche negli studi cinematografici di Madrid e, secondo le ricostruzioni sulla produzione, a Cinecittà.

Nella regione madrilena altre scene furono girate in luoghi molto diversi tra loro. Il Padiglione di Toledo, all'interno della Casa de Campo, servì per gli ambienti della casa dei Rojo, l'edificio era stato costruito per la Feria del Campo e oggi è stato riconvertito ad attività di ristorazione. Lungo il fiume Alberche, nei pressi di Aldea del Fresno, venne invece realizzata la sequenza della strage dei soldati messicani compiuta dagli uomini di Ramón Rojo. Gli Estudios CEA, nella zona di Ciudad Lineal, completarono il lavoro con ulteriori ambienti e interni, ma quegli storici stabilimenti hanno cessato l'attività e non esistono più come complesso visitabile.

Per ottenere invece l'aspetto più arido e desertico del film, Leone si spostò verso Almería, nell'area di Tabernas e del Cabo de Gata-Níjar. È proprio il paesaggio della provincia andalusa ad aver contribuito in maniera decisiva all'immaginario dello spaghetti western, una distesa naturale capace di sostituire il Far West senza uscire dall'Europa. Tra le location riconoscibili c'è il Cortijo El Sotillo, vicino a San José, visibile già nella parte iniziale del film nella scena in cui Joe si ferma a bere mentre osserva la situazione di Marisol. Il complesso conserva ancora la struttura rurale dell'epoca ed è oggi utilizzato come struttura ricettiva. Anche Los Albaricoques, nel comune di Níjar, conserva il legame con il cinema western. Nella più ampia area desertica di Tabernas sorsero poi luoghi e parchi tematici come Fort Bravo e Mini Hollywood, che hanno mantenuto vivo nel tempo l'immaginario dei set western della zona.