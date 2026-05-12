Perché crediamo ai complotti? A Le Iene presentano: Inside, le teorie più discusse, dal Covid al 5G

Pubblicazione: 12 maggio alle 09:30

Questa sera, martedì 12 maggio 2026, in prima serata su Italia 1, "Le Iene presentano: Inside" porta in scena "Complotto globale", uno speciale interamente dedicato al fenomeno del cospirazionismo contemporaneo. A condurre sarà Gaston Zama, con la scrittura affidata a Riccardo Spagnoli: insieme costruiscono un percorso nei meandri di quelle narrazioni alternative che negli ultimi anni hanno occupato piazze digitali, social network e dibattito pubblico, trasformando ogni evento in un possibile indizio di qualcosa di molto più grande.

L'obiettivo dello speciale non è solo catalogare le teorie più note o bizzarre, ma indagare il meccanismo che le rende così resistenti, a fronte anche delle smentite più credibili e verificate. Tra i filoni trattati figurano alcuni dei casi più discussi degli ultimi decenni: gli, i, recentemente tornati alla ribalta,, le famigerate, il, l', le cosiddette finte guerre e le narrazioni costruite attorno al World Economic Forum.

Le teorie del complotto vanno ben oltre i confini del web. Negli ultimi tempi molto si è discusso sulla la teoria secondo cui Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe in realtà un uomo. Una fake news lanciata da una serie di contenuti tra il 2021 e il 2022, amplificata da figure mediatiche internazionali, come la commentatrice statunitense Candace Owens.

Ma perché ci crediamo? La trasmissione proverà a dare una risposta che è molto più complessa di quanto si possa immaginare, anche perché. Si tratta di processi cognitivi radicati nella psicologia umana, spesso amplificati da stati emotivi negativi come l'ansia, la paura e il senso di impotenza. Come dire,

A questo si aggiunge la crisi di fiducia nelle istituzioni e il meccanismo dei social network capaci di trasformare qualsiasi sospetto in una verità condivisa da milioni di persone nel giro di secondi, senza verificare nulla, ovviamente.

Lo speciale accoglie anche alcuni volti noti della cultura pop italiana: Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Ornella Muti, Naike Rivelli e Flavia Vento intervengono con le proprie prospettive, contribuendo a uno sguardo che vuole essere allo stesso tempo ironico, curioso e investigativo. L'appuntamento è per stasera, martedì 12 maggio, alle 21:20 su Italia 1. Lo show è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.