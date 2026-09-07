Perché la fine di Kill lascia senza parole: la spiegazione del film indiano più violento di sempre

Pubblicazione: 07 settembre alle 08:30

Quando il cinema indiano abbandona le coreografie danzate e i numeri musicali per abbracciare la violenza viscerale, il risultato può lasciare letteralmente senza fiato. Kill, diretto da Nikhil Nagesh Bhat e trasmesso su Rai 4, rappresenta un caso unico nel panorama di Bollywood: un action-thriller ad altissima tensione che rinnega ogni canone tradizionale per trasformarsi in un'esperienza cinematografica brutale, claustrofobica e disturbante.





Ma cosa rende davvero speciale questa pellicola non è soltanto la sua intensità visiva o le sequenze d'azione mozzafiato. Èche ribalta completamente la percezione dell'intera storia. Un finale che non celebra la vendetta ma la problematizza, la svuota, la trasforma in condanna esistenziale.lanciato a tutta velocità attraverso le campagne indiane. Protagonista è Amrit Rathod, interpretato dall'esordiente Lakshya in una prova fisica e attoriale impressionante.delle forze speciali che sale sul convoglio con una missione personale urgente:interpretata da Tanya Maniktala,

Quello che doveva essere un viaggio romantico e risolutivo si trasforma rapidamente in un incubo vivente. Una banda di quaranta dacoit, criminali spietati guidati dal sadico e imprevedibile Fani, assalta il treno con l'intento di derubare i passeggeri. Raghav Juyal, che presta il volto all'antagonista principale, regala un'interpretazione memorabile di cattiveria pura, costruendo un personaggio che oscilla tra violenza esplosiva e lucidità disturbante.





, colpendo anche le persone care ad Amrit,. Grazie al suo addestramento militare d'élite, si muove tra i vagoni come un'ombra letale, eliminando i nemici uno dopo l'altro in una serie di scontri ravvicinati coreografati con precisione chirurgica. Le arti marziali tecniche si mescolano al combattimento corpo a corpo, trasformando ogni corridoio stretto e ogni scompartimento in un campo di battaglia urbano.Fino all'omicidio di Tulika, Kill si muove entro coordinate narrative relativamente riconoscibili. Amrit combatte per proteggere, per contenere, per salvare. La violenza, per quanto brutale e grafica, rimane uno strumento funzionale a un obiettivo preciso. Mamentre Amrit è costretto ad assistere impotente, legato e immobilizzato,

Lo scontro finale con Fani rappresenta il culmine di questa discesa negli inferi. Non c'è un confronto ideologico, non c'è uno scambio di battute memorabili o un duello coreografato con eleganza. Amrit semplicemente massacra l'antagonista a mani nude, colpo dopo colpo, fino a deformarne il volto in un'immagine che nega qualsiasi estetizzazione della vendetta. La sequenza è volutamente eccessiva, protratta oltre il limite del sopportabile, costruita per sottrarre allo spettatore la possibilità di provare soddisfazione.





. Al contrario, evidenzia quanto il protagonista sia ormai distante, irrimediabilmente lontano da ciò che era all'inizio del viaggio. Il commando disciplinato e controllato è stato sostituito da qualcosa di primitivo, da una macchina distruttiva mossa solo dal dolore., ogni scontro un passo ulteriore verso la perdita definitiva di sé. Il movimento inesorabile del convoglio rispecchia l'impossibilità di fermare la spirale di violenza una volta innescata. Non c'è modo di scendere, non c'è modo di fermarsi. Si può solo procedere fino alla stazione terminale, qualunque essa sia.

Quando il convoglio finalmente si arresta e le autorità salgono a bordo, il conflitto esterno è terminato. I criminali sono stati annientati, i passeggeri superstiti sono al sicuro. Ma ciò che conta non è più la minaccia neutralizzata o la missione compiuta. Ciò che conta è l'uomo che scende dal treno. Non è un eroe trionfante accolto dalla folla grata. È un sopravvissuto svuotato, uno spettro di ciò che era.





Ed è proprio qui che il film gioca la sua carta più disturbante e significativa.della stazione ferroviaria eper sedersi accanto a lui, rappresenta il vero cuore tematico di Kill. A prima vista, potrebbe sembrare un colpo di scena: Tulika è sopravvissuta. Ma non è così. Non si tratta di un lieto fine mascherato.. Quella presenza alla stazione è una proiezione mentale, un'allucinazione traumatica, un'immagine evocata da una mente che non riesce ad accettare la perdita. La scena materializza visivamente il trauma irrisolto del protagonista.

Quell'apparizione suggerisce che la vendetta non ha guarito nulla. Amrit ha eliminato fisicamente tutti i responsabili dell'attacco, ha versato fiumi di sangue, ha pagato il prezzo più alto in termini di violenza inflitta e subita. Ma non ha superato la perdita. La mente continua a evocare ossessivamente l'immagine di ciò che è stato distrutto, incapace di elaborare il lutto, condannata a rivivere eternamente ciò che non può essere cambiato.





. È un'affermazione dolorosa ma onesta: alcune perdite non possono essere risarcite, alcuni traumi non possono essere guariti attraverso la violenza. La morte dei colpevoli non resuscita le vittime, non cancella il dolore, non restituisce ciò che è andato perduto.