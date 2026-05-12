Perché Ore14 di Milo Infante non va più in onda: la decisione Rai

Pubblicazione: 12 maggio alle 19:00

Il pomeriggio di Rai 2 si trova improvvisamente a fare i conti con un’assenza pesante, quella di Ore 14, il talk show d’approfondimento cronachistico condotto da Milo Infante.

La notizia della temporanea sparizione del programma dal palinsesto ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico tra i telespettatori più affezionati e gli addetti ai lavori.

Nonostante gli ottimi risultati in termini di share, che hanno spesso posizionato la trasmissione come leader della sua fascia oraria superando la concorrenza interna ed esterna, i vertici di Viale Mazzini ha deciso.

Ciclismo e cronaca: il Giro d'Italia si prende la scena ma Infante raddoppia la sera

La ragione principale che spiega questo momentaneo vuoto nel palinsesto pomeridiano non è però legata a una bocciatura dei contenuti, bensì alla "dittatura" degli eventi sportivi di rilievo nazionale.

Da anni, ormai, Rai 2 si trasforma tradizionalmente nella casa del ciclismo e, nello specifico, del Giro d'Italia. La Corsa Rosa occupa infatti gran parte della programmazione pomeridiana, rendendo impossibile la messa in onda di un talk show che richiede continuità e una collocazione oraria fissa.

La scelta della rete è dunque quella di dare priorità a un evento che garantisce ascolti massicci e risponde agli obblighi di servizio pubblico sportivo, anche a costo di sacrificare temporaneamente il suo pilastro dell'informazione cronachistica.

Tuttavia, i fan di Milo Infante possono tirare un sospiro di sollievo e non devono temere un addio definitivo. La Rai, consapevole del valore editoriale del brand, ha infatti deciso di non spegnere totalmente i riflettori sulla squadra di giornalisti e analisti della trasmissione. Mentre il pomeriggio è dominato dalle biciclette e dalle volate, resta confermato l’appuntamento con Ore 14 Sera.

La Rai non può rinunciare a Milo Infante

Questa versione del programma, collocata in una fascia oraria differente, permette di mantenere vivo il legame con il pubblico e di continuare a seguire gli sviluppi dei casi di cronaca più urgenti. Si tratta di una strategia di resistenza che dimostra quanto l'azienda punti ancora sul volto di Infante per presidiare l'approfondimento, nonostante le turbolenze logistiche imposte dai grandi eventi sportivi.

Il pubblico, pur lamentando l'assenza della striscia quotidiana post-prandiale, sembra pronto a migrare verso la prima serata o il preserale pur di seguire le inchieste e i dibattiti proposti da Infante. Resta il fatto che, una volta conclusa la parentesi del Giro d'Italia, la sfida per la Rai sarà quella di ristabilire l'equilibrio di un pomeriggio che, senza Ore 14, perde uno dei suoi tratti identitari più forti e riconoscibili. La partita tra sport e cronaca è dunque solo momentaneamente sospesa, in attesa di un ritorno alla normalità che i telespettatori attendono con impazienza.