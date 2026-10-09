Perché Sydney Sweeney e Marilyn Monroe si somigliano così tanto? Emerge un sorprendente legame di sangue
Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono lontane cugine: una ricerca genealogica svela il sorprendente legame familiare tra le due dive di Hollywood.
Per anni sono state paragonate per il loro fascino, i capelli biondi e quella capacità di attirare l'attenzione che sembra appartenere soltanto alle grandi dive di Hollywood. Ma adesso è emerso qualcosa che nessuno si aspettava: Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono davvero parenti e non si tratta di una semplice somiglianza o di un accostamento costruito dai fan, perché una nuova ricerca genealogica ha individuato un legame familiare tra la star di Euphoria e una delle attrici più iconiche della storia del cinema.
Per ricostruire il collegamento, i ricercatori di MyHeritage hanno seguito i rispettivi rami paterni delle due famiglie. Da una parte c'è Steven Sweeney, padre di Sydney, mentre dall'altra compare Charles Stanley Gifford, padre biologico di Marilyn Monroe. Entrambe le linee genealogiche condurrebbero a Ezra Perry, un uomo vissuto approssimativamente tra il 1625 e il 1689, considerato uno dei primi coloni inglesi stabilitisi a Sandwich, nel Massachusetts.
È proprio attraverso questo antenato che sarebbe stato individuato il legame tra le due star, separate da decenni di storia del cinema ma accomunate, secondo la ricostruzione, dalle stesse lontane origini familiari. Come riportato da Entertainment Weekly, Roi Mandel, direttore della ricerca di MyHeritage, ha spiegato che l'indagine è nata proprio dai continui paragoni tra le due attrici. La possibilità che dietro quelle somiglianze si nascondesse qualcosa di più concreto ha spinto gli esperti a consultare gli archivi genealogici, fino a individuare il ramo familiare condiviso.
Nel dicembre 2025, durante la première di The Housemaid a Los Angeles, Sweeney si era presentata sul red carpet con un abito bianco firmato Galia Lahav, caratterizzato da una profonda scollatura e da una gonna ampia. Una scelta che aveva immediatamente ricordato il celebre vestito indossato da Marilyn in Quando la moglie è in vacanza, il film del 1955 diventato immortale anche grazie alla scena della gonna sollevata dall'aria proveniente dalla metropolitana.
Ma l'omaggio più evidente è arrivato nel febbraio 2026, quando l'attrice ha partecipato al Santa Barbara International Film Festival indossando un abito vintage color avorio di Ceil Chapman. Il vestito richiamava quello sfoggiato da Monroe sulla copertina della rivista LIFE nel 1952, con una somiglianza che non era passata inosservata agli appassionati della vecchia Hollywood.