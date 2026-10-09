Perché Sydney Sweeney e Marilyn Monroe si somigliano così tanto? Emerge un sorprendente legame di sangue

Pubblicazione: 09 ottobre alle 17:09

Per anni sono state paragonate per il loro fascino, i capelli biondi e quella capacità di attirare l'attenzione che sembra appartenere soltanto alle grandi dive di Hollywood. Ma adesso è emerso qualcosa che nessuno si aspettava: Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono davvero parenti e non si tratta di una semplice somiglianza o di un accostamento costruito dai fan, perché una nuova ricerca genealogica ha individuato un legame familiare tra la star di Euphoria e una delle attrici più iconiche della storia del cinema.

La scoperta arriva da, piattaforma specializzata nella ricostruzione degli alberi genealogici, chefino a risalire a un antenato comune vissuto quasi quattro secoli fa. Secondo i risultati dello studio,, con una generazione di differenza. Una parentela estremamente lontana, certo, ma sufficiente a rendere ancora più curioso un confronto che accompagna la giovane attrice americana ormai da diversi anni.

Per ricostruire il collegamento, i ricercatori di MyHeritage hanno seguito i rispettivi rami paterni delle due famiglie. Da una parte c'è Steven Sweeney, padre di Sydney, mentre dall'altra compare Charles Stanley Gifford, padre biologico di Marilyn Monroe. Entrambe le linee genealogiche condurrebbero a Ezra Perry, un uomo vissuto approssimativamente tra il 1625 e il 1689, considerato uno dei primi coloni inglesi stabilitisi a Sandwich, nel Massachusetts.

SHOCKING: SYDNEY SWEENEY CONFIRMED AS MARILYN MONROE'S 9TH COUSIN 😳 According to new research from the platform MyHeritage, published by *The Hollywood Reporter*, actresses Marilyn Monroe and Sydney Sweeney are actually 9th cousins, once removed. https://t.co/jdkiW5NkK2 — reel movie (@Reelmovie1) October 9, 2026

È proprio attraverso questo antenato che sarebbe stato individuato il legame tra le due star, separate da decenni di storia del cinema ma accomunate, secondo la ricostruzione, dalle stesse lontane origini familiari. Come riportato da Entertainment Weekly, Roi Mandel, direttore della ricerca di MyHeritage, ha spiegato che l'indagine è nata proprio dai continui paragoni tra le due attrici. La possibilità che dietro quelle somiglianze si nascondesse qualcosa di più concreto ha spinto gli esperti a consultare gli archivi genealogici, fino a individuare il ramo familiare condiviso.

Per, il risultato rappresenta soprattutto una dimostrazione di quanto possano essere sorprendenti i collegamenti tra persone apparentemente lontanissime. E nel caso di, la scoperta assume un significato particolare proprio per il rapporto che, almeno nell'immaginario collettivo, sembra unirle da tempo. La coincidenza diventa ancora più interessante ripensando ad alcune delle apparizioni pubbliche di. L'attrice, diventata celebre grazie a Euphoria e apparsa anche in film come, ha infatti richiamato più volte lo stile di Marilyn Monroe, scegliendo abiti che ricordavano alcuni dei suoi look più famosi.

Nel dicembre 2025, durante la première di The Housemaid a Los Angeles, Sweeney si era presentata sul red carpet con un abito bianco firmato Galia Lahav, caratterizzato da una profonda scollatura e da una gonna ampia. Una scelta che aveva immediatamente ricordato il celebre vestito indossato da Marilyn in Quando la moglie è in vacanza, il film del 1955 diventato immortale anche grazie alla scena della gonna sollevata dall'aria proveniente dalla metropolitana.

Ma l'omaggio più evidente è arrivato nel febbraio 2026, quando l'attrice ha partecipato al Santa Barbara International Film Festival indossando un abito vintage color avorio di Ceil Chapman. Il vestito richiamava quello sfoggiato da Monroe sulla copertina della rivista LIFE nel 1952, con una somiglianza che non era passata inosservata agli appassionati della vecchia Hollywood.

Fino a quel momento, però,, di riferimenti estetici e di una certa vicinanza tra le immagini pubbliche delle due attrici., per quanto distante, capace di collegare le loro storie. Al momentonon ha commentato pubblicamente i risultati della ricerca, e resta quindi da capire quale sarà la sua reazione alla scoperta, ma quel che è certo è, destinati probabilmente ad accompagnarla ancora a lungo, hanno appena acquistato un significato completamente diverso. Perché questa volta,, c'è anche un pezzo di storia familiare che risale a quasi quattrocento anni fa.