Percy Jackson 3 potrebbe avere una data d'uscita: ecco quando dovrebbe arrivare su Disney+

Pubblicazione: 22 luglio alle 08:30

I fan di Percy Jackson possono iniziare a segnare la data sul calendario: secondo quanto riportato da TV Insider, la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo arriverà su Disney Plus venerdì 20 novembre 2026. Una notizia che rompe con la tradizione della serie, visto che sia la prima che la seconda stagione hanno debuttato nel mese di dicembre. Attenzione però, perché Disney non ha ancora confermato ufficialmente questa data, anche se alla fine del finale della seconda stagione era stato anticipato un ritorno nel corso del 2026.

Se questa finestra di lancio venisse confermata, e se la terza stagione seguisse lo stesso schema delle precedenti con otto episodi e un doppio episodio di lancio, ilandrebbe in onda il. Un modo particolare per iniziare il nuovo anno, che dimostrerebbe quanto Disney punti su questa produzione per mantenere alta l'attenzione degli abbonati. La serie creata dasi è affermata come uno dei titoli di punta della piattaforma streaming.

Lanciata nel dicembre 2023, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha conquistato rapidamente il pubblico, tanto da ottenere il rinnovo per la seconda stagione appena due mesi dopo il debutto. La terza stagione è stata ordinata addirittura nove mesi prima della premiere della seconda, un segnale inequivocabile della fiducia che Disney ripone in questo progetto. Il finale della seconda stagione ha preparato il terreno per quello che verrà. Camp Half-Blood è stato salvato grazie al Vello d'Oro, la cui magia ha rafforzato le barriere protettive del campo.

New look at ‘PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS’ Season 3.



Premieres November 20 on Disney+.



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Ma questa vittoria ha avuto una conseguenza inaspettata: l'albero di Thalia è stato rinnovato, causando la ricostituzione del suo corpo umano. I fan più attenti avranno anche notato le apparizioni di Zeus e Poseidone, rispettivamente in un sogno di Percy e in un flashback, mentre una delle scene post-credits ha mostrato Circe onorare Percy e Annabeth per aver superato la prova delle Sirene. La terza stagione adatterà The Titan's Curse, il terzo libro della saga di Riordan. Un passaggio fondamentale per i fan dei romanzi, considerando che i film cinematografici si erano fermati al secondo capitolo, lasciando inesplorata questa parte della storia.

La sceneggiatura è entrata in lavorazione alla fine di febbraio 2025, mentre le riprese si sono svolte tra agosto dello stesso anno e metà marzo 2026, garantendo così il rispetto della tabella di marcia per un'uscita autunnale. Il cast principale rimane saldamente al suo posto, visto chetornano nei ruoli rispettivamente di Percy, Annabeth e Grover, accompagnati da molti altri volti familiari. La terza stagione però si arricchisce di nuovi ingressi di peso:si uniscono al cast, portando con sé personaggi che i lettori del libro conoscono bene e che saranno cruciali per gli sviluppi della trama.

Dietro le quinte, la squadra creativa rimane invariata. Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein continuano come showrunner, mentre Rick Riordan mantiene il suo ruolo di produttore esecutivo insieme agli altri membri del team. Questa continuità garantisce coerenza narrativa e rispetto per il materiale originale, elementi che hanno contribuito al successo delle prime due stagioni e che hanno distinto questa serie dai precedenti adattamenti cinematografici.

Percy Jackson 2, fonte: Disney+

Percy Jackson e gli dei dell'Olimposi inserisce in un calendario ricco di uscite per Disney Plus nei prossimi mesi. La piattaforma punta forte sui contenuti originali, con il ritorno o il debutto di serie come Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, VisionQuest e la seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Una strategia che mira a mantenere gli abbonati incollati allo schermo durante tutto l'anno, alternando franchise consolidati e nuove proprietà intellettuali.

Chi vuole saperne di più sulla terza stagione avrà un'occasione speciale durante il San Diego Comic-Con. È previsto infatti un panel dedicato a Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo nella leggendaria Hall H giovedì 23 luglio alle 10 del mattino, ora del Pacifico. Un appuntamento che potrebbe portare la conferma ufficiale della data di uscita, nuovi trailer e probabilmente qualche anticipazione sui misteri che attendono Percy, Annabeth e Grover in questa nuova avventura mitologica.

La decisione di spostare la premiere a novembre rappresenta un cambio di strategia interessante per Disney. Anticipare l'uscita rispetto al tradizionale slot di dicembre potrebbe servire a evitare la congestione di contenuti durante le festività, oppure a costruire un momentum più lungo che accompagni gli spettatori fino all'inizio del 2027 con il finale di stagione. Qualunque sia la ragione, una cosa è certa: l'attesa per vedere come verrà adattato The Titan's Curse sta per finire.