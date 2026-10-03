Physical Italia su Netflix: chi ha vinto la prima stagione del survival show? Tutti i dettagli
Chi ha vinto Physical Italia su Netflix? Scopri il nome del vincitore della prima stagione, il montepremi e i dettagli dell'ultima puntata.
La prima edizione italiana del survival show di Netflix, Physical Italia: da 100 a 1, è giunta al termine con un epilogo ricco di colpi di scena. Dopo settimane di sfide estreme basate su forza, agilità, resistenza e strategia, l'ultima puntata ha svelato finalmente il nome del trionfatore assoluto, incoronando il primo campione della versione nostrana del celebre format. Il vincitore che ha sbaragliato la concorrenza sconfiggendo i finalisti nell'episodio decisivo è Emanuele Bruno.
Sul campo si sono dati battaglia grandi nomi dello sport e della preparazione atletica come Manuel Lombardo, Tommaso Nisi, Edoardo Papa, Matteo Sartori e Giulio Domi, ma la determinazione e la versatilità di Emanuele Bruno hanno avuto la meglio nelle prove finali. L'incredibile percorso di Bruno all'interno del programma ha confermato non solo le sue spiccate doti fisiche, ma anche una grandissima tenuta mentale, fondamentale per reggere la pressione di un format così competitivo.