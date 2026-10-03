Physical Italia su Netflix: chi ha vinto la prima stagione del survival show? Tutti i dettagli

Pubblicazione: 03 ottobre alle 11:46

La prima edizione italiana del survival show di Netflix, Physical Italia: da 100 a 1, è giunta al termine con un epilogo ricco di colpi di scena. Dopo settimane di sfide estreme basate su forza, agilità, resistenza e strategia, l'ultima puntata ha svelato finalmente il nome del trionfatore assoluto, incoronando il primo campione della versione nostrana del celebre format. Il vincitore che ha sbaragliato la concorrenza sconfiggendo i finalisti nell'episodio decisivo è Emanuele Bruno.

Il judoka romano, classe 1992 e noto per i suoi straordinari record mondiali sul tatami, ha superato brillantemente l'ultima prova di resistenza fisica, portando a casa il prestigioso titolo e il montepremi in palio di 100.000 euro. La finale ha tenuto incollati allo schermo milioni di appassionati di intrattenimento e fitness, che hanno seguito l'evoluzione del programma sin dalla prima puntata. Partiti da un, i concorrenti si sono ridotti a una rosa ristretta di sei finalisti d'élite.

Sul campo si sono dati battaglia grandi nomi dello sport e della preparazione atletica come Manuel Lombardo, Tommaso Nisi, Edoardo Papa, Matteo Sartori e Giulio Domi, ma la determinazione e la versatilità di Emanuele Bruno hanno avuto la meglio nelle prove finali. L'incredibile percorso di Bruno all'interno del programma ha confermato non solo le sue spiccate doti fisiche, ma anche una grandissima tenuta mentale, fondamentale per reggere la pressione di un format così competitivo.

Con questa vittoria, il judoka entra di diritto nella storia della televisione streaming italiana come l'uomo più forte d'Italia. Tutti gli episodi della prima stagione, compresa l'emozionante puntata finale con l'incoronazione del vincitore, sono ora interamente disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix per la visione on demand.