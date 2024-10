Piccole cose come queste: il poster e l'uscita italiana del nuovo film interpretato da Cillian Murphy dopo l'Oscar per Oppenheimer

Pubblicazione: 21 ottobre alle 08:33

Ha finalmente una data d'uscita italiana Piccole cose come queste (Small Things Like These), il nuovo film interpretato da Cillian Murphy dopo l'Oscar per Oppenheimer.

La pellicola, in anteprima per il pubblico alla Festa del Cinema di Roma venerdì 25 ottobre, arriverà in sala in Italia il

Il film è basato sul libro della scrittrice irlandese Claire Keegan (Piccole cose da nulla, edito da Einaudi), già autrice del racconto The Quiet Girl, da cui è stato tratto il film omonimo candidato all'Oscar

La trama

Titolo d'apertura della Berlinale, dove la coprotagonista Emily Watson è stata premiata con l'Orso d'Argento, il film è prodotto da Matt Damon e Ben Affleck e diretto da Tim Mielants (Peaky Blinders).

Irlanda, 1985. Bill Furlong (Cillian Murphy) è un commerciante di carbone, un uomo taciturno che ha dedicato la vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Quando per caso scopre un terribile segreto nascosto nel convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson), i ricordi più dolorosi del suo passato tornano a galla. Sarà il momento per Bill di decidere se voltarsi dall'altra parte o ascoltare il proprio cuore e sfidare il silenzio di un'intera comunità