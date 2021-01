Ecco le risposte del regista del film scritto da Kata Wéber, Kornèl Mundruczó, e delle due attrici Vanessa Kirby e Ellen Burstyn:

Mundruczó: Queste sono accuse serie e sono difficili da reggere. Leggere tutte le testimonianze mi ha riempito il cuore di dolore e tristezza. Credo che tutte le persone debbano sentirsi libere di poter parlare e raccontare le loro storie. E io sto dalla loro parte.

Burstyn: Mi ha sempre mostrato grande rispetto, lo sentivo, sapete, era una persona tenera, avvertivo la sua sensibilità. Per quanto riguarda il resto dei suoi problemi non spetta a me giudicare.

Kirby: Ho avuto un rapporto professionale con lui come con tutti. La cosa importante, ripensando al film, è che si tratta della storia di Kata e Kornél per certi versi. Sapere che Kata sia riuscita a rinunciare al suo silenzio con un argomento così duro, visto che c’è così tanto silenzio e senso di vergogna attorno a questa cosa… è bello sapere che ci sia riuscita. Sapevamo tutti fin dall’inizio cosa ci fosse in gioco.