Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone: nel libro il dolore, la verità e la promessa di non arrendersi

Pubblicazione: 27 ottobre alle 09:51

Piera Maggio è il nome che, da oltre vent’anni, accompagna una delle vicende irrisolte più conosciute della cronaca italiana. È la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando aveva quasi quattro anni. Da quel giorno la sua vita è stata segnata da una ricerca incessante, da speranze riaccese e poi deluse, da indagini e procedimenti giudiziari che non hanno chiarito che cosa sia accaduto alla piccola. Una storia che ha superato i confini della cronaca per diventare una domanda collettiva ancora senza risposta. Nel libro Denise. Per te, con tutte le mie forze, pubblicato da Piemme nel 2022, Maggio ha scelto di raccontare in prima persona non soltanto la vicenda della figlia, ma anche il percorso di una donna che si è trovata a combattere contro l'incertezza, il dolore e il peso del giudizio altrui. Al centro del racconto c'è una promessa: continuare a cercare Denise e a chiedere che venga fatta piena luce sulla sua scomparsa.

Nata a Mazara del Vallo nel 1971, Piera Maggio ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Prima che il nome della figlia diventasse noto in tutta Italia, la sua vita era lontana dall'esposizione mediatica che avrebbe caratterizzato gli anni successivi. Dal primo matrimonio con, conosciuto anche come, muratore che lavorava in Germania, è nato nel 1993 il figlio. Durante quella relazione,, allora sposato e padre di due figlie. Dalla loro relazione nacque. All'anagrafe la bambina risultava figlia di Tony Pipitone, mentre il padre biologico era Pulizzi.

La relazione tra Piera e Pietro ebbe conseguenze anche sui rapporti familiari. La successiva vicenda giudiziaria avrebbe coinvolto persone appartenenti a questo ambiente, rendendo ancora più complesso il contesto nel quale si svilupparono le indagini. Piera Maggio e Pietro Pulizzi si sono sposati nel settembre 2018. La notorietà della donna, tuttavia, non è legata alle sue vicende sentimentali, ma soprattutto alla determinazione con cui ha cercato di mantenere viva l'attenzione sulla figlia. Negli anni è diventata una presenza costante nelle trasmissioni televisive e nelle iniziative pubbliche dedicate al caso, utilizzando ogni occasione per ricordare Denise e sollecitare nuove risposte.

La mattina del 1° settembre 2004 Denise si trovava nei pressi dell'abitazione familiare a Mazara del Vallo. Stava giocando in strada con un cugino quando, intorno alle 11.45, la zia Giacoma Maggio la vide per l'ultima volta. La donna aveva richiamato in casa il proprio figlio per il pranzo e la bambina era rimasta sul marciapiede. Poco dopo, di lei non si ebbero più notizie. Piera Maggio, che in quel momento frequentava un corso di informatica, venne informata della scomparsa intorno alle 12.30. Nel giro di poche ore la notizia raggiunse anche il pubblico attraverso un telegiornale locale. Cominciò così una vicenda destinata a occupare per anni le cronache nazionali.

Le ricerche e le indagini. Nel corso del tempo sono stati segnalati diversi possibili avvistamenti, alcuni dei quali hanno alimentato nuove speranze. Tra i più notAnche nel 2021 l'attenzione si concentrò suuna giovane apparsa in una trasmissione televisiva russa che diceva di essere stata rapita da piccola. Le informazioni rese pubbliche, tuttavia, non portarono a identificare in lei Denise.

La vicenda giudiziaria ha seguito un percorso distinto dalla ricerca della bambina. Jessica Pulizzi, figlia di Pietro Pulizzi e sorellastra di Denise, fu processata con l'accusa di concorso nel sequestro della minore. È stata assolta in primo grado nel 2013; l'assoluzione è stata confermata in appello nel 2015 e resa definitiva dalla Cassazione nel 2017. Il caso non ha portato all'individuazione dei responsabili né al ritrovamento di Denise.

Pubblicato nel 2022 da Piemme, nella collana dedicata alle storie vere e alle inchieste, Denise. Per te, con tutte le mie forze è un racconto personale che intreccia la ricostruzione del dramma familiare con la testimonianza diretta della madre. Non è soltanto il resoconto di una scomparsa: è il tentativo di dare voce a ciò che resta quando le risposte non arrivano e il tempo continua a passare. Maggio racconta il vuoto lasciato dalla figlia e la scelta di non considerare conclusa la propria ricerca. Il libro racconta il peso dell'attesa quotidiana, la difficoltà di convivere con domande senza risposte e il bisogno di continuare a chiedere verità e giustizia. La speranza, nelle sue pagine, non viene presentata come una certezza sul destino di Denise, ma come la ragione che permette alla madre di proseguire la propria battaglia.

Un altro aspetto importante riguarda la storia personale dell'autrice. Maggio ripercorre il desiderio di autonomia e la volontà di compiere scelte sentimentali senza lasciarsi condizionare dalle convenzioni sociali. In questo passaggio, il libro amplia lo sguardo oltre il caso giudiziario:e che, dopo la scomparsa della figlia, si è trovata anche a dover affrontareIl titolo racchiude il senso della testimonianza: quelle "forze" richiamate nel sottotitolo, ma anche per trasformare un dolore privato in una richiesta pubblica di attenzione. Il racconto non risolve il mistero e non può sostituirsi alle prove investigative: offre piuttosto il punto di vista di chi, da quel giorno,

Nel corso degli anni il caso Denise ha attraversato programmi televisivi, appelli, segnalazioni e nuove verifiche investigative. Nel 2021 la Procura di Marsala tornò a occuparsi della vicenda, ma il procedimento fu successivamente archiviato. Anche questa fase non ha chiarito che cosa sia successo alla bambina. Per Piera Maggio, il passare del tempo non ha cancellato la domanda fondamentale: dove si trova Denise? La sua presenza pubblica continua a essere legata alla richiesta di risposte, alla diffusione della storia della figlia e alla volontà di non lasciare che la scomparsa venga dimenticata. A distanza di anni, il destino di Denise, che oggi ha 26 anni, rimane sconosciuto. Un' assenza di risposte che spiega perché la storia continui a interrogare l'opinione pubblica.