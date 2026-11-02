Piera Meloni crolla al GF Vip: lo sfogo in lacrime e i dubbi irrisolti su Alessandro Roncaccia
Momento di profonda crisi per Piera Meloni al GF Vip. Tra i dubbi su Alessandro Roncaccia e il fantasma dell'ex Gian Marco, la gieffina esplode in lacrime in giardino.
Tensione e lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip. Al centro delle dinamiche sentimentali del reality continua a esserci il controverso rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Se da un lato l'intesa e la complicità tra la gieffina e il 25enne romano sono sotto gli occhi di tutti, dall'altro la concorrente si trova a dover fare i conti con un forte conflitto interiore. Nelle ore successive ai festeggiamenti di Halloween, il clima goliardico ha lasciato spazio a un momento di profonda sconforto.
Nel tentativo di rassicurarla, Megan le ha fatto notare come anche lo stesso Alessandro stia cercando di muoversi con tatto, evitando di accelerare i tempi: "Anche lui è tirato", ha osservato la ballerina, invitando l'amica a viversi il momento con maggiore leggerezza e senza troppe pressioni. Le parole dell'amica, tuttavia, non sono bastate a placare le insicurezze di Piera. Sopraffatta dall'emozione, la concorrente è esplosa in un pianto liberatorio pronunciando una frase che descrive appieno il suo stato d'animo: "Sto sbagliando e basta".
Piera ha poi confidato la preoccupazione che i telespettatori giudichino la situazione con superficialità: "La gente non sa quello che c'è stato prima", ha sottolineato amareggiata, rimarcando come la complessità del suo passato sentimentale non possa essere completamente compresa dall'esterno. A differenza di molti flirt estemporanei tipici delle dinamiche dei reality show, Piera sembra considerare il feeling con Alessandro qualcosa di più di una semplice simpatia strategica o di un passatempo televisivo.