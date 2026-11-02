Piera Meloni crolla al GF Vip: lo sfogo in lacrime e i dubbi irrisolti su Alessandro Roncaccia

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:34

Tensione e lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip. Al centro delle dinamiche sentimentali del reality continua a esserci il controverso rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Se da un lato l'intesa e la complicità tra la gieffina e il 25enne romano sono sotto gli occhi di tutti, dall'altro la concorrente si trova a dover fare i conti con un forte conflitto interiore. Nelle ore successive ai festeggiamenti di Halloween, il clima goliardico ha lasciato spazio a un momento di profonda sconforto.

Cercando un po' di tranquillità in giardino, Piera si è lasciata andare a un lungo e accorato sfogo conrivelando tutte le paure e i dubbi che la tormentano. Il motivo del blocco di Piera non sarebbe una mancanza di attrazione nei confronti di Alessandro, bensì il peso di quanto lasciato in sospeso fuori dalla porta rossa. A condizionare la concorrente è la precedente storia d'amore con l'exda casa possa interpretare i suoi comportamenti.

Nel tentativo di rassicurarla, Megan le ha fatto notare come anche lo stesso Alessandro stia cercando di muoversi con tatto, evitando di accelerare i tempi: "Anche lui è tirato", ha osservato la ballerina, invitando l'amica a viversi il momento con maggiore leggerezza e senza troppe pressioni. Le parole dell'amica, tuttavia, non sono bastate a placare le insicurezze di Piera. Sopraffatta dall'emozione, la concorrente è esplosa in un pianto liberatorio pronunciando una frase che descrive appieno il suo stato d'animo: "Sto sbagliando e basta".

Piera ha poi confidato la preoccupazione che i telespettatori giudichino la situazione con superficialità: "La gente non sa quello che c'è stato prima", ha sottolineato amareggiata, rimarcando come la complessità del suo passato sentimentale non possa essere completamente compresa dall'esterno. A differenza di molti flirt estemporanei tipici delle dinamiche dei reality show, Piera sembra considerare il feeling con Alessandro qualcosa di più di una semplice simpatia strategica o di un passatempo televisivo.

"Non è una cosa che nasce e muore qua", ha confessato durante il confronto con Megan, lasciando intendere di vedere un potenziale futuro al fianco di Roncaccia anche a riflettori spenti. Nonostante le paure, i freni inibitori e la volontà di procedere a piccoli passi, l'affinità tra i due Vip appareResta ora da capire se la concorrente riuscirà a superare i propri sensi di colpa e a lasciarsi andare completamente tra le braccia di Alessandro o se le incertezze finiranno per compromettere definitivamente la nascente intesa.