Pubblicazione: 25 novembre alle 13:10

Considerato il trasformista per eccellenza del grande schermo italiano, capace di passare con naturalezza da Tommaso Buscetta a Bettino Craxi fino a Giuseppe Verdi, Pierfrancesco Favino sembra non conoscere ostacoli attoriali. Eppure, nel salotto televisivo più temuto di Rai 2, l'attore romano ha ammesso l'esistenza di un ruolo tabù, un confine invalicabile che nemmeno il suo immenso talento oserebbe mai oltrepassare: Francesco Totti.

Durante la puntata di Belve andata in onda martedì 24 novembre 2026, Francesca Fagnani ha messo l'ospite faccia a faccia con una sua vecchia dichiarazione, chiedendogli conto del perché avesse escluso a priori la possibilità di vestire i panni dello storico capitano della Roma in un eventuale biopic. La risposta didi autentica devozione sportiva. Davanti allo sgabello della Fagnani, l'interprete ha spogliato i panni del divo pluripremiato per indossare quelli del semplice tifoso giallorosso.

"È troppo per me, ci sono delle divinità che è complicato andare a sfruguliare. Il Pupone lasciamolo là", ha spiegato con il sorriso, chiarendo come per lui Totti non rappresenti soltanto un personaggio pubblico o un grande sportivo, ma una vera e propria icona sacra della romanità. Il legame tra Favino e i colori della AS Roma è d'altronde noto da tempo: l'attore ha sempre vissuto il tifo come una fede profonda e identitaria, slegata dai semplici risultati del campo. Portare sul set l'ex numero dieci significherebbe, ai suoi occhi, toccare un mito intangibile per intere generazioni di tifosi, incluso sé stesso.

Un atto di rispetto che prevale su qualsiasi ambizione cinematografica. La conduttrice di Rai 2, fiutando l'assist perfetto per un momento di televisione brillante, ha deciso di calare l'asso nella manica proprio durante lo scambio sul capitano giallorosso: "Sa chi viene dopo di lei? Totti", ha rivelato la Fagnani, svelando così la staffetta tra i due illustri ospiti della serata. La reazione di Favino non si è fatta attendere e ha trasformato l'intervista in uno dei passaggi più virali della puntata.

Colto da un entusiasmo genuino e quasi infantile alla notizia che proprio l'ex attaccante si sarebbe seduto al suo posto pochi minuti dopo, l'attore ha indicatoUna battuta fulminante che ha scatenato le risate in studio e sui social, confermando come, davanti all'ottavo Re di Roma, anche uno dei più grandi protagonisti del cinema contemporaneo torni a essere semplicemente unUn incrocio televisivo perfettamente riuscito che ha unito grande cinema, calcio e l'irriverente leggerezza tipica del format di Rai 2.