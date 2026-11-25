Pierfrancesco Favino a Belve confessa il suo unico limite al cinema e gela Francesca Fagnani su Totti
Ospite a Belve da Francesca Fagnani, Pierfrancesco Favino svela perché non interpreterà mai Francesco Totti al cinema. La reazione della conduttrice.
Considerato il trasformista per eccellenza del grande schermo italiano, capace di passare con naturalezza da Tommaso Buscetta a Bettino Craxi fino a Giuseppe Verdi, Pierfrancesco Favino sembra non conoscere ostacoli attoriali. Eppure, nel salotto televisivo più temuto di Rai 2, l'attore romano ha ammesso l'esistenza di un ruolo tabù, un confine invalicabile che nemmeno il suo immenso talento oserebbe mai oltrepassare: Francesco Totti.
"È troppo per me, ci sono delle divinità che è complicato andare a sfruguliare. Il Pupone lasciamolo là", ha spiegato con il sorriso, chiarendo come per lui Totti non rappresenti soltanto un personaggio pubblico o un grande sportivo, ma una vera e propria icona sacra della romanità. Il legame tra Favino e i colori della AS Roma è d'altronde noto da tempo: l'attore ha sempre vissuto il tifo come una fede profonda e identitaria, slegata dai semplici risultati del campo. Portare sul set l'ex numero dieci significherebbe, ai suoi occhi, toccare un mito intangibile per intere generazioni di tifosi, incluso sé stesso.
Un atto di rispetto che prevale su qualsiasi ambizione cinematografica. La conduttrice di Rai 2, fiutando l'assist perfetto per un momento di televisione brillante, ha deciso di calare l'asso nella manica proprio durante lo scambio sul capitano giallorosso: "Sa chi viene dopo di lei? Totti", ha rivelato la Fagnani, svelando così la staffetta tra i due illustri ospiti della serata. La reazione di Favino non si è fatta attendere e ha trasformato l'intervista in uno dei passaggi più virali della puntata.