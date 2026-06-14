Pierfrancesco Favino protagonista su Netflix: 5 film da vedere subito tra thriller, drama e grandi storie

Pubblicazione: 14 giugno alle 09:45

Pierfrancesco Favino è uno degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni. Capace di trasformarsi fisicamente, di assimilare dialetti complessi e di passare con disinvoltura dal dramma storico alla commedia brillante rappresenta ormai una vera e propria garanzia di qualità per il pubblico e per la critica. Per chi desidera approfondire la filmografia di questo straordinario interprete, la piattaforma streaming Netflix offre diverse perle cinematografiche. Ecco 5 film con Pierfrancesco Favino da vedere su Netflix che non possono assolutamente mancare nella lista di ogni appassionato.

1. L'ultima notte di Amore (2023)

Diretto da Andrea Di Stefano, L'ultima notte di Amore è uno dei thriller italiani più apprezzati degli ultimi anni. Favino veste i panni di Franco Amore, poliziotto milanese prossimo alla pensione che si ritrova coinvolto in una vicenda molto più pericolosa del previsto durante la sua ultima notte di servizio. La tensione cresce minuto dopo minuto e l'interpretazione dell'attore romano rappresenta uno dei punti di forza del film. Un racconto avvincente che mescola azione, dramma e suspense. Un vero cult contemporaneo del cinema di genere.

2. Il traditore (2019)

Nel capolavoro di Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino offre una delle prove attoriali più imponenti della sua carriera vestendo i panni di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" e primo grande pentito di Cosa Nostra. L'attore scompare letteralmente dietro i baffi e lo sguardo di Buscetta, parlando un palermitano strettissimo e infondendo nel personaggio una complessità psicologica straordinaria, sospesa tra orgoglio, senso dell'onore e paura. Un film storico fondamentale del cinema italiano contemporaneo.

3. Corro da te (2022)

Per gli spettatori che cercano una commedia romantica capace di far ridere ma anche di far riflettere, questa pellicola diretta da Riccardo Milani rappresenta la scelta perfetta. Favino interpreta Gianni, un cinico imprenditore e seduttore seriale che, pur di conquistare una donna, arriva a fingersi disabile su una sedia a rotelle. La situazione cambia radicalmente quando incontra Chiara (Miriam Leone), una donna solare e determinata, realmente costretta sulla sedia a rotelle. L'alchimia tra i due protagonisti è straordinaria e Favino si dimostra, ancora una volta, un maestro dei tempi comici.

4. Suburra (2015)

Prima di diventare una celebre serie TV, Suburra è stato il folgorante lungometraggio neo-noir di Stefano Sollima. In questo affresco spietato sui legami criminali tra politica, malavita e clero nella Capitale, Favino interpreta Filippo Malgradi, un politico corrotto fino al midollo e schiavo dei propri vizi. La sua interpretazione di un uomo potente che vede crollare progressivamente la propria facciata di rispettabilità è un saggio di recitazione drammatica di eccezionale intensità.

5. Padrenostro (2020)

Diretto da Claudio Noce, questo film intimo e toccante è valso a Pierfrancesco Favino la prestigiosa Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato nella Roma degli Anni di Piombo (1976), il film racconta la storia del piccolo Valerio, la cui vita viene sconvolta quando assiste all'attentato terroristico ai danni di suo padre Alfonso (interpretato da Favino), un alto magistrato. Si tratta di un'opera delicata sulla paternità e sulla perdita dell'innocenza, retta dalla recitazione profonda del protagonista.

I cinque titoli citati rappresentano perfettamente le diverse sfumature del talento innato, versatile e originale di Pierfrancesco Favino, che ogni volta riesce a conquistate il pubblico e ad ottenere il consenso degli addetti ai lavori. Dal thriller al dramma storico, passando per la commedia romantica, ogni film offre una prospettiva diversa sul lavoro di un interprete che continua a essere un punto di riferimento per il cinema.