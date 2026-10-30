Pierino, il lupo e un Grammy: i retroscena su Patrick Stewart tra ruoli iconici, premi e opere di bene

Pubblicazione: 30 ottobre alle 14:47

Sir Patrick Stewart ci ha lasciati. L'annuncio è arrivato il 29 ottobre 2026, quando il suo rappresentante ha confermato la morte dell'attore all'età di 86 anni. Stewart si è spento circondato dall'amore della moglie Sunny Ozell, dopo una breve ma difficile battaglia contro l'Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Lascia la moglie e i suoi due figli, Daniel e Sophie.

1. Un (calvo) volto iconico

Per intere generazioni,, comandante imperturbabile dell'Enterprise in Star Trek: The Next Generation,, la mente più potente del pianeta mutante nella saga degli X-Men. Ma l'uomo dietro queste due icone era molto più interessante, complesso e sorprendente di quanto i suoi stessi fan possano immaginare.

Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nel West Yorkshire, Stewart non aveva certo un destino hollywoodiano scritto nel DNA. Lasciò la scuola a 15 anni. Prima di calcare i palcoscenici, lavorò come cronista junior per un giornale locale. Intorno ai 19 anni perse i capelli, e Hollywood avrebbe potuto rigettare quel volto. Invece, ne fece un'icona.

2. Shakespeare sotto la divisa

Quello che spesso si dimentica, soprattutto oltreoceano, è che Patrick Stewart era innanzitutto un attore di teatro, uno serio. Entrò nella Royal Shakespeare Company nel 1966 e vi restò fino al 1982, più di quindici anni a macinare classici, a perfezionare il mestiere. Il suo debutto televisivo fu una piccola parte in Coronation Street nel 1967, seguito da apparizioni in produzioni britanniche di culto come Io, Claudio e La talpa. Quando nel 1987 accettò il ruolo di Picard, portò sul set di una serie di fantascienza tutta la disciplina forgiata alla RSC. Ecco perché Picard non è mai stato un capitano di cartone: c'era Shakespeare sotto quella divisa stellare.

C'è un particolare che pochi conoscono, uno di quelli che fa sgranare gli occhi anche ai fan più accaniti: Patrick Stewart ha vinto un Grammy. Sì, proprio lui. Per una registrazione di Pierino e il lupo. A questo si aggiungono due Olivier Awards, nomination ai Golden Globe, agli Emmy e a un Tony.

4. La fama usata per il bene

L'uso che Patrick Stewart fece della fama andò ben oltre i riflettori: Stewart si batté per i sopravvissuti alla violenza domestica, per l'uguaglianza LGBTQ+, per i rifugiati, per la salute mentale dei veterani e per il benessere degli animali.

5. Un angolo di pace

Durante i lockdown del 2020, quando il mondo si fermò e internet divenne l'unica finestra sul mondo, Stewart regalò un gesto di una dolcezza disarmante: ogni giorno leggeva un sonetto di Shakespeare sui social media. Nessuna scenografia. Solo un uomo, un libro e quella voce. Divenne uno dei pochi angoli di pace in un anno durissimo, un promemoria del fatto che, in fondo, non aveva mai smesso di essere un attore di teatro. E non voleva smettere. Ancora a giugno aveva dichiarato di non riuscire a immaginare un "ritiro ufficiale". Voleva continuare a recitare finché il corpo glielo avesse permesso.





Quello che ha reso Patrick Stewart così speciale, così amato, non era solo il talento. Era. In un mondo di eroi che urlano e distruggono, lui ha fatto della leadership un atto di ascolto.. Che la forza può essere silenziosa. Che l'intelligenza è più potente della violenza.Per chi è cresciuto guardando Star Trek: The Next Generation o i film degli X-Men, Patrick Stewart non era solo un attore.. Qualcuno di cui fidarsi.