Piero Chiambretti non trattiene le lacrime in diretta: ecco cosa è successo durante il confronto con Freccero

Pubblicazione: 05 ottobre alle 11:29

Un momento nato quasi per caso si è trasformato in uno dei passaggi più intensi di Fin che la barca va. Durante il confronto con Carlo Freccero, Piero Chiambretti si è trovato a parlare di vita, tempo e morte. Un tema delicato che ha fatto emergere un lato meno ironico del conduttore. A un certo punto, infatti, Chiambretti non è riuscito a nascondere l’emozione. Le immagini della trasmissione hanno così restituito una scena lontana dai consueti ritmi televisivi.

La conversazione ha preso una direzione particolare quando Freccero ha raccontato di vivere il presente con una consapevolezza diversa rispetto al passato. L’idea che ogni esperienza possa rappresentare un’ultima occasione lo ha portato a parlare del modo in cui oggi affronta la vita. Una riflessione senza risposte definitive, ma abbastanza forte da colpire Chiambretti, che ha reagito ricorrendo all’arma che più gli appartiene, l’ironia. Invece di seguire il tono filosofico del discorso, ha infatti rivolto all’ospite una domanda volutamente assurda sulle sue future esequie: "Lei si farà seppellire o cremare, oppure bollire?".

La provocazione ha fatto scattare la risata di Freccero, sorpreso dall'improvvisa domanda. "Ma quando sarò morto… ma che domande sono?", ha replicato, trasformando per qualche istante una conversazione sulla morte in uno scambio surreale. Ma dietro quella parentesi ironica la tensione emotiva non era scomparsa. Chiambretti ha progressivamente mostrato la propria commozione, fino a portarsi le mani al volto nel tentativo di nascondere le lacrime.

la strana domanda sulla morte. la risata di tutti e due. le lacrime di chiambretti che sembrano di commozione, ma che vengono abilmente mascherate dalla reazione esilarante di entrambi. un passaggio stranissimo, in qualche modo toccante. due persone che si vogliono bene. https://t.co/xEf9uS3rAd — Massimo Falcioni (@falcions85) October 3, 2026

A quel punto il conduttore ha cercato di spiegare quello che stava provando: "Scusate, sono commosso perché…". La frase, però, è rimasta sospesa. Non è arrivata una spiegazione esplicita e proprio questo ha reso il momento ancora più significativo. La scena si è conclusa con un gesto di vicinanza tra i due, lasciando spazio all'interpretazione senza trasformare l'emozione di Chiambretti in una confessione.