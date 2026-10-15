Pino Daniele ha davvero venduto Napule è a Peppino di Capri per sposarsi? Il retroscena dietro il film

Pubblicazione: 15 ottobre alle 18:10

Diretto da Nicola Prosatore e distribuito nelle sale da 01 Distribution (prodotto da Camfilm, Rai Cinema e Tartare Film), il biopic Je so' pazzo ripercorre la giovinezza, le fragilità e l'ascesa straordinaria di Pino Daniele. A prestare il volto e la voce al giovane cantautore partenopeo è l'attore Massimiliano Caiazzo, affiancato da Mariasole Pollio nel ruolo della prima moglie Dorina Giangrande, Paolo Aguzzi nei panni di Peppino di Capri e Giovanni Ludeno in quelli del padre. La pellicola sceglie un registro intimo ed emotivo, romanzando alcuni passaggi per accentuare le tensioni narrative e le motivazioni personali dell'artista.

Tra le scene di maggiore impatto drammatico del film, emerge il momento in cui un giovaneNapule è a Peppino di Capri. Nella finzione cinematografica,Pino desidera ardentemente sposare la sua amata Dorina eed è disposto a sacrificare persino la sua canzone pur di ottenere l'incasso necessario a compiere quel passo fondamentale nella sua vita privata.

Nella realtà dei fatti, tuttavia, la cessione di Napule è non è mai avvenuta. Composta da un giovanissimo Pino Daniele quando aveva appena diciott'anni, la canzone rimase strettamente sua e fu incisa e portata al successo direttamente da lui nel 1977, diventando la traccia d'apertura del suo iconico album d'esordio Terra mia. Il brano divenne fin da subito l'inno manifesto del suo nuovo linguaggio musicale, senza che l'artista ne abbia mai ceduto la paternità o l'esclusiva d'incisione ad altri interpreti prima della pubblicazione originale.

Se è vero che Napule è appartiene indissolubilmente alla voce e all'anima di Pino Daniele, è altrettanto vero che Peppino di Capri ne fu un grande estimatore. Negli anni successivi all'esplosione di Pino, il celebre cantante caprese volle omaggiare il collega reinterpretando il brano all'interno dei suoi progetti dedicati ai classici della canzone partenopea, come nella celebre antologia Napoli Ieri Napoli Oggi. L'incisione di Peppino di Capri rappresenta dunque una raffinata cover di stima e tributo, non l'acquisizione di un brano inedito.

fu comunque reale ed èfondamentale.dell'etichetta Splash a Napoli, un giovanissimo ed emergentecompresa la stessa Napule è. Sbalordito dal talento cristallino del ragazzo,in prima persona. In quell'occasione,che Peppino di Capri incise poi nel suo album del 1979.