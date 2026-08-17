Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp sempre più vicino al ritorno: ma c'è una sorpresa

Pubblicazione: 17 agosto alle 08:30

Il franchise di Pirati dei Caraibi si prepara a una svolta radicale. Durante il D23, l'evento Disney che catalizza l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato le trattative in corso con Johnny Depp per il sesto capitolo della saga. Ma c'è un dettaglio che cambia tutto: Capitan Jack Sparrow, il personaggio che ha definito l'identità stessa del franchise, non sarà più il protagonista.

"Stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura e speriamo di riuscire a portare a termine il progetto", ha dichiarato. Parole che suonano come musica per i fan della saga, ma che celano una trasformazione profonda nell'architettura narrativa del franchise., ilcome protagonista assoluta, con Sparrow relegato a personaggio secondario. La decisione rappresenta una mossa strategica comprensibile se si analizzano i numeri del quinto capitolo.

Dead Men Tell No Tales, uscito nel 2017, ha incassato 795,9 milioni di dollari a livello globale, il risultato più basso dell'intera saga. Un segnale che la formula incentrata esclusivamente su Jack Sparrow potrebbe aver esaurito la sua spinta propulsiva. Eppure, i cinque film precedenti hanno generato complessivamente 4,5 miliardi di dollari al box office mondiale, una cifra che testimonia la forza commerciale del marchio Disney.

Johnny Depp In Talks For 'Pirates 6' Says Jerry Bruckheimer At D23; 'Top Gun' Producer Wants To Keep Paramount In Hollywood https://t.co/oQrcbYhgUQ — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

L'ingresso di Margot Robbie come nuova colonna portante del franchise non è casuale. L'attrice australiana ha dimostrato più volte di poter trascinare progetti blockbuster, e la sua presenza potrebbe iniettare nuova linfa in una saga che necessita di rinnovamento senza tradire completamente le sue radici. Il coinvolgimento di Depp, seppur in un ruolo ridotto, garantisce continuità e un ponte emotivo con i fan storici, quelli che hanno amato il personaggio del pirata eccentrico e imprevedibile fin dal primo film del 2003.

Ma le dichiarazioni di Bruckheimer al D23 non si sono limitate ai Pirati dei Caraibi. Il produttore diha commentato anche la controversa situazione che coinvolgedi trasferire lo storico studio fuori dalla California. Una mossa che nasce dalla causa antitrust dell'Attorney General dello stato, che sta bloccando la fusione tanto desiderata tra

"Vogliamo che rimangano qui. È un peccato che ci sia questo clima politico intorno alla questione, e speriamo che trovino un accordo, che restino e che il business torni in salute", ha affermato Bruckheimer. Il produttore si è sempre dimostrato un sostenitore convinto di Ellison, ritenendolo un vero amante del cinema e un difensore della sala cinematografica. Ma tornando a Pirati dei Caraibi 6, le reazioni dei fan sono già contrastanti.

Pirati dei Caraibi, fonte: Disney

Alcuni commentatori online hanno espresso perplessità sulla scelta di marginalizzare Sparrow, temendo che il fascino unico del personaggio venga disperso. Altri vedono invece nell'operazione un'opportunità per esplorare nuove dinamiche narrative all'interno dello stesso universo. La produzione dovrà navigare con attenzione tra l'esigenza di innovare e quella di non alienare la base di fan consolidata.

La sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo, e molti dettagli restano avvolti nel mistero. Non è chiaro quale sarà il ruolo preciso di Jack Sparrow nella storia, né come verrà gestito il passaggio di testimone a Margot Robbie. Quello che è certo è che Disney sta cercando di bilanciare tradizione e rinnovamento, consapevole che il franchise ha ancora un potenziale enorme se gestito con intelligenza.

Il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi si profila quindi come un esperimento audace: mantenere vivo un brand miliardario trasformandone la struttura narrativa. Riuscirà Jack Sparrow a brillare anche come caratterista, o la sua presenza ridotta deluderà i fan? E soprattutto, Margot Robbie riuscirà a conquistare il pubblico come nuova icona della saga? Le risposte arriveranno solo quando il film prenderà forma definitiva, ma intanto le trattative proseguono e Jerry Bruckheimer sembra determinato a portare a casa un risultato che soddisfi tutti.