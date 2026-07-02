Plaion Pictures guarda al futuro con un listino di star, grandi autori e titoli internazionali

Pubblicazione: 02 luglio alle 12:40

Il secondo semestre cinematografico è alle porte. Le case di distribuzione sono pronte a svelare i loro listini durante l'atteso appuntamento di Ciné, le Giornate di Cinema di Riccione in programma dal 30 giugno al 3 luglio, e tra queste, spicca senza dubbio Plaion Pictures, che porterà nelle sale una serie di titoli da non perdere, arricchendo il proprio listino e quello delle sue etichette Midnight Factory e Anime Factory.

Josephine (A24)

Dai premi Oscar ai volti più amati dal pubblico internazionale, passando per alcuni dei registi più influenti del panorama contemporaneo e per i più importanti autori dell'animazione giapponese,con storie spettacolari, grandi emozioni e un impressionante concentrazione di talenti davanti e dietro la macchina da presa.

Tra le acquisizioni più prestigiose di Plaion Pictures spicca A.M.I., thriller fantascientifico ambientato nello spazio che vede protagonisti due icone del cinema europeo e internazionale come Mads Mikkelsen e Diane Kruger. Arriverà invece nel 2026 Art, il nuovo film del regista candidato all'Oscar Fernando Meirelles (City of God), adattamento dell'acclamata opera teatrale che porta sul grande schermo un cast straordinario composto da Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura. Nel corso dell’anno sarà anche la volta di Josephine, intenso dramma psicologico acclamato al Sundance e alla Berlinale con protagonisti Channing Tatum e Gemma Chan, mentre Game Master trasporterà il pubblico in una travolgente avventura fantasy ambientata nel mondo dei giochi di ruolo.

Colony, la locandina (Midnight Factory)

Guardando al 2027, Plaion Pictures distribuiràand the Curse of the Genies, nuova avventura animata di Halloween tratta da uno dei franchise per ragazzi più popolari al mondo, e, spettacolare viaggio animato di due vichinghe ribelli fra paesaggi nordici e terre esotiche diretto da Harald Zwart (The Karate Kid) con le musiche del celebre compositore Christophe Beck, autore delle colonne sonore di Frozen e Frozen II.

Il terrore continua a evolversi con Midnight Factory. Tra le acquisizioni più attese del 2026 troviamo Colony, adrenalinico zombie movie presentato alle Midnight Screenings del Festival di Cannes e diretto da Yeon Sang-ho, il visionario regista di Train to Busan. Nello stesso anno arriverà anche Species, sorprendente body horror presentato a Cannes che mescola satira sociale, ansia contemporanea e trasformazione fisica in un incubo tanto disturbante quanto ironico. Entrano nel listino anche Leviticus, acclamato al Sundance Film Festival e prodotto da Neon.

Nel solco tracciato da “It Follows”, un elevated horror che reinterpreta un racconto di formazione queer attraverso una potente chiave soprannaturale, e Invertigo, survival thriller ad alta tensione con la nuova screaming queen mondiale Inde Navarrette (Obsession). Il 2027 vedrà invece l'arrivo di Crave, horror sui vampiri dalle atmosfere dark e gotiche, e soprattutto di Blasphemous, attesissimo film di esorcismi con un cast d'eccezione che riunisce Karen Gillan, Josh Hutcherson e Clive Owen.

Il logo ufficiale di Anime Factory, fonte: Plaion Pictures

Anche Anime Factory continua a confermarsi punto di riferimento per gli appassionati di animazione giapponese. Nel 2026 arriverà Samurai ballerina – L'étoile de Paris en fleur, elegante e raffinata produzione ambientata nella Parigi della Belle Époque diretta da Gorō Taniguchi, autore dell’ultimo film sulla ciurma pirata più famosa del mondo One Piece Film: Red. L'anno successivo sarà invece il momento di Ghost – Yoru no Hate, attesissimo anime originale nato dalla collaborazione tra Bandai Namco Filmworks e Madhouse e diretto da Shingo Natsume, regista del successo globale One Punch Man.

Con acquisizioni che spaziano dall'horror all'animazione, dalla fantascienza al cinema d'autore fino all';intrattenimento per tutta la famiglia, Plaion Pictures assieme alle sue etichette Midnight Factory e Anime Factory conferma la propria volontà di continuare a portare sugli schermi italiani alcuni dei progetti più attesi del panorama internazionale. Il nuovo listino guarda già al futuro, con l’obiettivo di continuare a offrire al pubblico italiano grandi storie, grandi emozioni e grandi protagonisti. Di seguito, l'elenco dei titoli acquisiti:

Plaion Pictures

A.M.I. di Fernando Szurman, con Mads Mikkelsen e Diane Kruger

ART di Fernando Meirelles con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura

JOSEPHINE (2026) di Beth de Araújo, con Channing Tatum e Gemma Chan

GAME MASTER (2026) di Éric Judor

HUI BOO AND THE CURSE OF THE GENIES (2027) di Sebastian Niemann

VIQUEENS (2027) di Harald Zwart, musiche di Christophe Beck

Midnight Factory

INVERTIGO di Matthias Hoene, con Inde Navarrette

COLONY (2026) di Yeon Sang-ho

SPECIES (2026) di Marion Le Coroller

LEVITICUS (2026) di Adrian Chiarella, con Joe Bird

BLASPHEMOUS (2027) di Luke Piotrowski, con Karen Gillan, Josh Hutcherson e Clive Owen

CRAVE (2027) di David Charbonier e Dominic Rustam

Anime Factory