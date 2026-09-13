Potremmo non aver mai sentito il nome del nuovo James Bond: Pierce Brosnan spiazza tutti sul prossimo 007

Pubblicazione: 13 settembre alle 10:00

Da mesi il toto-James Bond sembra essersi ristretto a una manciata di nomi, con attori come Jack Lowden, Callum Turner e Jacob Elordi continuamente indicati tra i possibili eredi di Daniel Craig. Eppure, secondo qualcuno che conosce molto bene cosa significhi indossare lo smoking di 007, potremmo aver trascorso tutto questo tempo guardando nella direzione sbagliata. Pierce Brosnan pensa infatti che il prossimo James Bond potrebbe essere un attore che praticamente nessuno conosce ancora.

, che ha interpretato l'agente segreto britannico, da GoldenEye a La morte può attendere, ha parlato della ricerca del nuovo protagonista in un'intervista al Times. L'attore ha ammesso di seguire con interesse le indiscrezioni sul casting, ma senza avere apparentemente informazioni privilegiate sulla scelta di Amazon MGM Studios. “Adesso sono soltanto uno spettatore che aspetta il prossimo Bond e gli augura il meglio”, ha spiegato, sottolineando come ci siano molti ottimi attori in corsa.

È però quello che ha aggiunto subito dopo a rendere le sue parole decisamente più interessanti: secondo l'ex 007, la produzione potrebbe semplicemente andare in una direzione completamente inaspettata e scegliere qualcuno che il pubblico ancora non conosce. Un'ipotesi che rischierebbe di mandare all'aria mesi di indiscrezioni. Tra i nomi accostati più insistentemente al ruolo troviamo infatti Jack Lowden, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Callum Turner e Paul Mescal, mentre nelle ultime settimane proprio Lowden è sembrato guadagnare terreno. Ma nessuno di loro è stato ufficialmente annunciato da Amazon MGM.

Daniel Craig come James Bond in 007, fonte: Amazon MGM

Quando gli è stato chiesto di indicare personalmente un possibile candidato, Brosnan ha preferito non cadere nella trappola, aggiungendo che sua moglie Keely Shaye Smith gli aveva consigliato di non dire nulla e lui aveva già parlato fin troppo, perché qualsiasi nome pronunciato sarebbe immediatamente rimbalzato ovunque. Ma nonostante questo, l'idea di Brosnan è molto meno improbabile di quanto possa sembrare. Le audizioni per il nuovo James Bond sono iniziate ufficialmente nella primavera del 2026 e Amazon MGM ha affidato la ricerca a Nina Gold, casting director con un curriculum che comprende Game of Thrones, The Crown, diversi film di Star Wars e Conclave.

Lo studio aveva confermato l'avvio della ricerca senza fornire alcun nome, promettendo aggiornamenti soltanto quando sarebbe arrivato il momento giusto. Soprattutto, le indiscrezioni più recenti sostengono chenon si siano limitati alle star già associate al personaggio, ma abbiano esaminato anche numerosi volti molto meno conosciuti.era emerso persino il nome di, attore di Heartstopper decisamente meno famoso rispetto ad alcuni dei candidati che dominano da anni le discussioni online.

Le parole di Brosnan arrivano inoltre in una settimana particolarmente movimentata per il futuro di James Bond, visto che Gary Oldman aveva inizialmente fatto pensare che l'identità del nuovo 007 fosse già stata decisa, dichiarando che la produzione avrebbe compiuto la propria scelta senza ancora annunciarla e facendo apertamente il tifo per il collega di Slow Horses Jack Lowden. Oldman ha successivamente precisato di aver semplicemente sentito questa voce e di non conoscere personalmente il nome dell'attore scelto.

Daniel Craig come James Bond in 007, fonte: Amazon MGM

A rendere il mistero ancora più fitto ci ha pensato Steven Knight. Lo sceneggiatore del prossimo film, creatore di Peaky Blinders, ha recentemente spiegato che conoscere l'attore destinato a interpretare Bond può rendere la scrittura leggermente più semplice, salvo poi rifiutarsi di dire qualsiasi cosa sull'identità del protagonista. Nelle ultime ore Knight ha inoltre confermato di aver completato la prima bozza della sceneggiatura.

Una certezza è che il prossimo capitolo rappresenterà un vero nuovo inizio per, poiché saràg e il primo sviluppato sotto il nuovo assetto guidato da Amazon MGM Studios, con Denis Villeneuve alla regia, Amy Pascal e David Heyman alla produzione e Steven Knight alla sceneggiatura. D'altronde Brosnan conosce bene cosa significhi trovarsi improvvisamente al centro di una delle decisioni di casting più osservate al mondo. Quando GoldenEye arrivò nei cinema nel, fu proprio luidopo sei anni di assenza dal grande schermo.

Avrebbe poi interpretato 007 anche ne Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere, prima dell'arrivo di Daniel Craig con Casino Royale. Ma adesso preferisce godersi la ricerca dall'esterno. E la sua previsione aggiunge un'ulteriore possibilità a un casting sul quale continuano ad accumularsi indiscrezioni: forse il settimo James Bond cinematografico non è uno dei favoriti di cui sentiamo parlare da mesi. Potrebbe essere un volto che oggi pochi assocerebbero a 007, lasciando a Villeneuve e Amazon MGM il compito di trasformarlo nel nome di cui parleranno tutti.