Power Book III: Rising Kanan, il trailer svela come nasce il criminale più spietato della serie

Pubblicazione: 01 marzo alle 08:30

L'universo di Power si prepara a dire addio a uno dei suoi capitoli più oscuri e affascinanti. Starz ha ufficialmente confermato che Power Book III: Raising Kanan concluderà il suo percorso con la quinta stagione, che debutterà il 12 giugno su tutte le piattaforme streaming e on-demand del network. Ogni episodio verrà rilasciato settimanalmente, ogni venerdì, accompagnando i fan verso la chiusura definitiva della storia di Kanan Stark.



Il teaser trailer di circa 50 secondi diffuso dal network offre un assaggio di quello che ci attende: volti familiari, nuovi arrivi nel cast e soprattutto la conferma che Kanan sta per entrare nella sua fase più brutale e definitiva. L'anteprima suggerisce che il personaggio potrebbe uscire di scena in un vero e proprio tripudio di violenza e conseguenze. Tutto ciò che è stato costruito nelle stagioni precedenti converge ora verso un finale che promette di non lasciare nulla di intentato.



La quarta stagione si era chiusa con uno dei colpi di scena più scioccanti dell'intera saga: Kanan ha sparato a sua madre Raq, interpretata da Patina Miller, sospettandola di essere responsabile della morte delle persone a lui care. Questo matricidio, o tentato tale, ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Il destino di Raq rimane una questione aperta e dibattuta, ma quel che è certo è che la quinta stagione dovrà fare i conti con le conseguenze devastanti di quel gesto.





Creata da Sascha Penn e lanciata nel luglio 2021, Raising Kanan è il secondo spinoff del franchise Power, fungendo da prequel alla serie originale. Ambientata negli anni 90, la serie esplora la giovinezza di Kanan Stark, personaggio originariamente interpretato da Curtis "50 Cent" Jackson nella serie madre, qui invece affidato a Mekai Curtis. La narrazione ci ha mostrato come un ragazzo con ancora tracce di innocenza si sia trasformato nel criminale spietato che conosciamo.



Nella quinta e ultima stagione, vedremo Kanan consolidare definitivamente la sua posizione nel traffico di droga del Queens. Si stringerà l'alleanza con Breeze, interpretato da Shameik Moore, figura centrale del Southside che rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del percorso del protagonista verso il suo inevitabile destino. Ma la strada non sarà priva di ostacoli: la famiglia Thomas dovrà confrontarsi con il proprio declino e la perdita di potere, mentre Unique, interpretato da Joey Bada$$, lotterà per proteggere ciò che resta della sua eredità criminale. Sullo sfondo, la mafia trama in silenzio, pronta a sfruttare ogni debolezza.



A proposito di mafia: tra i nuovi volti della stagione finale spiccano Joe Pantoliano nei panni di Pino Bernardi, capo della mafia di Manhattan, e Leslie Grossman come Florence "Flossie" Siegel, la più nota maîtresse della città. L'ingresso di personaggi legati alla criminalità organizzata italiana aggiunge un ulteriore livello di complessità e pericolo alla narrazione, ampliando lo scenario oltre i confini del Queens.



Nonostante la conclusione di Raising Kanan, l'universo di Power è tutt'altro che destinato a spegnersi. Starz ha già in cantiere nuovi progetti che continueranno ad espandere il franchise. Power: Origins sarà incentrato sui primi anni di James "Ghost" St. Patrick e Tommy Egan tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e racconterà la loro ascesa nel sottobosco criminale di New York. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Spence Moore e dal debuttante Charlie Mann, con Mekai Curtis che riprenderà il suo ruolo per collegare le diverse timeline narrative.



Inoltre è previsto Power: Legacy, che riporterà in scena i fan-favorite Tommy Egan e Tariq St. Patrick, garantendo continuità ai personaggi più amati e alle loro storie ancora incompiute. Il franchise dimostra di avere ancora molto da raccontare, con una capacità di espansione e reinvenzione che continua ad attrarre pubblico.



Ma prima di guardare al futuro, c'è un presente che chiede di essere chiuso con la dignità che merita. Power Book III: Raising Kanan si prepara all'ultimo inchino, e tutto lascia presagire che sarà un addio esplosivo, violento e definitivo. La trasformazione di Kanan da ragazzo con ancora qualche briciola di umanità a criminale senza scrupoli giungerà al suo capitolo finale. Il 12 giugno segnerà l'inizio della fine per uno dei personaggi più complessi e tragici dell'intero universo Power.



