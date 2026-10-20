Power Rangers: svelate le concept art del reboot cancellato da Netflix (avrebbe stravolto il tono della saga)

Pubblicazione: 20 ottobre alle 20:45

A volte nel mondo dell'intrattenimento le occasioni mancate fanno più rumore dei successi realizzati. È il caso del reboot dei Power Rangers che Netflix stava sviluppando insieme a Hasbro, un progetto ambizioso pensato per un pubblico maturo che avrebbe dovuto segnare una svolta nel franchise. Due anni dopo la cancellazione definitiva, finalmente possiamo vedere cosa ci siamo persi: l'artista Samuel Garcia ha condiviso su Instagram le concept art delle tute che aveva illustrato per questa serie mai realizzata.

Il progetto rappresentava il secondo tentativo di Netflix diin una veste rinnovata. Nel 2022, lo streamer aveva annunciato che Jenny Klein, nota per il suo lavoro su The Witcher, sarebbe stataorientato versoL'idea: prenderedel franchise che aveva conquistato milioni di bambini negli anni '90 e trasformarlo in, complesso, stratificato. Un'operazione non semplice, considerando quanto i Power Rangers siano radicaticome prodotto per ragazzi.

Le immagini condivise da Garcia mostrano un approccio visivamente sofisticato al design delle iconiche tute. Il primo post dell'artista si concentra sulla divisa del Red Ranger, accompagnata da quello che Garcia definisce il suo "pezzo preferito dell'intero progetto": l'effetto morfing. Nel secondo post, Garcia ha rivelato anche le tute del Blue Ranger e del Green Ranger, offrendo uno sguardo più ampio sulla direzione estetica del reboot. I design mantengono gli elementi distintivi che rendono riconoscibile un Power Ranger, il casco geometrico, le linee atletiche del costume, i colori primari, ma li rielaborano con una sensibilità contemporanea.

Ma perché questo progetto non ha mai visto la luce? La risposta sta nella fine della partnership tra Netflix e Hasbro, avvenuta nel 2024. Dopo aver investito risorse nello sviluppo, i due colossi hanno deciso di separarsi, lasciando il reboot in un limbo da cui non si è mai ripreso. Questo non era nemmeno il primo tentativo di Netflix con i Power Rangers: già nel 2019 si era parlato di un film diretto da Jonathan Entwistle, regista di Karate Kid: Legends, che avrebbe dovuto essere ambientato negli anni '90 e coinvolgere viaggi nel tempo.

Dopo, Hasbro non si è arresa. Nel marzo 2025, la compagnia ha annunciatoper produrre uno show Power Rangers live-action destinato a Disney+. A dicembre dello stesso anno, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, il primo reduce dal successo di, hanno confermato di essere al lavoroMa anche questa volta: nell'agosto scorso,, apparentemente per ragioni finanziarie.

Eppure i Power Rangers continuano a vivere altrove. Nel mondo del fumetto, Boom Studios sta attualmente pubblicando tre serie dedicate: il rilancio di Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Unlimited e Power Rangers: Green. Sono prodotti che dimostrano come il franchise abbia ancora un pubblico devoto, disposto a seguire nuove storie di questi personaggi. La domanda non è se ci sia interesse verso i Power Rangers, ma piuttosto come tradurre questo interesse in un prodotto televisivo o cinematografico sostenibile economicamente.