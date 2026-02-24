Predator: Dan Trachtenberg conferma nuovi film in arrivo, in accordo con Paramount

Pubblicazione: 24 febbraio alle 14:50

Dan Trachtenberg non ha alcuna intenzione di abbandonare l'universo Predator. Il regista che ha ridato vita al franchise di Predator con tre pellicole consecutive di grande successo critico e commerciale ha confermato che continuerà a sviluppare nuovi capitoli della saga, nonostante il recente accordo siglato con Paramount Pictures che lo impegnerà anche su altri progetti.



La notizia arriva in un momento cruciale per il franchise. Dopo il fenomeno streaming di Prey nel 2022 e la doppietta del 2025 con Killer of Killers e Badlands, quest'ultimo diventato il maggior successo al botteghino della serie con oltre 184 milioni di dollari incassati a livello globale, l'industria cinematografica si interrogava sul futuro della collaborazione tra Trachtenberg e il mondo Predator.



Il filmmaker ha chiarito che la tempistica sarà un fattore determinante nella scelta dei progetti da sviluppare. Da un lato, continua a immaginare nuove storie ambientate nell'universo Predator, come aveva fatto in passato. Dall'altro, l'accordo con Paramount rappresenta un'opportunità straordinaria per realizzare progetti originali che custodisce nel cuore e nella mente da tempo, con la possibilità di portarli nelle sale cinematografiche.

L'aspetto più intrigante riguarda proprio la metodologia creativa di Trachtenberg. Come ha spiegato lui stesso, dopo Prey aveva già concepito l'idea di cosa sarebbe stato Badlands e Killer of Killers, due film che per pura coincidenza sono stati realizzati contemporaneamente. Ora si trova in una fase di "pensiero multilivello" su dove portare questa affascinante storia.



Il regista sta valutando diverse direzioni possibili. Da un lato, esistono personaggi e storie già introdotti con cui sarebbe interessante continuare a lavorare. Dall'altro, si sta chiedendo se ci siano elementi che non sono ancora stati esplorati nel franchise, o aspetti della fantascienza che potrebbero funzionare come ulteriore punto d'ingresso nella saga. È proprio questo il concetto chiave della visione di Trachtenberg: considerare ogni suo film come un punto d'accesso al franchise. Prey, Killer of Killers e Badlands funzionano tutti come potenziali prime esperienze per lo spettatore con l'universo Predator, pur essendo interconnessi. Questa filosofia creativa permette al regista di espandere il mondo narrativo in direzioni inaspettate senza vincolarlo a una continuità rigida.



Il regista aveva già manifestato chiaramente il suo interesse a sviluppare un altro film di Predator ben prima dell'annuncio dell'accordo Paramount. In precedenti interviste aveva confermato l'intenzione di costruire sul finale in sospeso di Badlands ed esplorare la relazione tra il protagonista Dek e sua madre.

L'altro progetto più probabile per il ritorno di Trachtenberg nel franchise è il tanto atteso Prey 2 con Amber Midthunder che tornerebbe nei panni di Naru. L'attrice si è dimostrata entusiasta all'idea di riprendere il ruolo nei tre anni trascorsi da quando il primo film è diventato un fenomeno dello streaming. Anche il regista ha affermato frequentemente il suo interesse per un sequel, pur non avendo mai esplicitamente dichiarato quale sia il suo piano per un eventuale seguito.



Le possibilità creative non si esauriscono qui. Badlands ha avvicinato ulteriormente la possibilità di un nuovo crossover Alien vs Predator, mentre Ben Rosenblatt, partner produttivo di Trachtenberg, ha confermato l'esistenza di conversazioni con Arnold Schwarzenegger per un suo eventuale ritorno. Gli scenari potenziali per mantenere vivo il percorso del regista nel franchise sono molteplici.



La conferma che Trachtenberg non ha intenzione di lasciare il franchise nonostante si apra a nuove opportunità creative è una notizia che i fan della saga possono accogliere con sollievo. Dopo aver riportato Predator a nuovi vertici di creatività e successo commerciale, la sua visione continuerà a plasmare il futuro di uno dei franchise di fantascienza più iconici del cinema.